Защитник «Марселя» получил более двух миллионов сообщений с угрозами

Защитникрассказал, что после расистского скандала с форвардомему присылали тысячи угроз.

«Получил более двух миллионов сообщений в WhatsApp. Никогда не видел ничего подобного. Там были самые различные угрозы, многие — на других языках. Там были фотографии наших машин. Мне писали, что придут ко мне домой и убьют меня.

В одном из сообщений говорилось про магазин, в котором работают мои родители. Они писали, что убьют и их. Я был напуган, потому что раньше с таким не сталкивался. Не спал. У Неймара огромное влияние. Думаю, он даже не представляет своих возможностей.

Не думал о завершении карьеры, но размышлял о том, чтобы покинуть клуб. Сказал Виллаш-Боашу и руководству, что если они не верят мне, то я бы хотел уйти. Я был готов расторгнуть контракт без компенсации, но клуб поддержал меня», — цитирует Гонсалеса SportBuzz.

Напомним, инцидент произошел 13 сентября в рамках 3-го тура французской Лиги 1, когда Неймар ударил Гонсалеса. Бразилец аргументировал свои действия провокациями и оскорблениями на почве расизма со стороны игрока «Марселя». 0