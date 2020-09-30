«Бернли» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:3, обзор голов

В матче четвертого раунда Кубка английской лигина выезде разгромил— 3:0.

«Горожане» открыли счет на 35-й минуте, когда Рахим Стерлинг в касание замкнул прострельную передачу от Бенжамена Менди с левого фланга.

На 49-й минуте Стерлинг оформил дубль. В этот раз блестящий пас ему отдал Ферран Торрес.

В середине второго тайма отличился уже сам Торрес. Испанец реализовал выход один на один с вратарем после передачи Стерлинга.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Бёрнли — Манчестер Сити 0:3 Голы: 0:1 Рахим Стерлинг (35'), 0:2 Рахим Стерлинг (49'), 0:3 Ферран Торрес (65') Бёрнли: Бэйли Пикок-Фаррел, Мэттью Лоутон (Филлип Бардсли, 79'), Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Кевин Лонг, Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Эрик Питерс, Эшли Барнс (Josh Benson, 69'), Матей Выдра (Крис Вуд, 46') Манчестер Сити: Закари Стеффен, Кайл Уолкер (Taylor Harwood-Bellis, 66'), Эмерик Лапорт, Бенжамен Менди, Фернандиньо, Родриго Эрнандес (Натан Аке, 74'), Кевин Де Брёйне (Бернарду Силва, 64'), Ферран Торрес, Рияд Марез, C.Palmer, Рахим Стерлинг Предупреждения: Рахим Стерлинг (76'), Бернарду Силва (90')

«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал, куда ранее пробились «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». 0