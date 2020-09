Роналду — самый уважаемый спортсмен в мире по результатам исследования

Исследовательский цент YouGov назвал нападающего «Ювентуса» и сборной Португалиисамым уважаемым спортсменом мира, сообщает Give Me Sport.

35-летний футболист занял шестое место в общемировом рейтинге культовых личностей.

Вторым среди спортсменов стал капитан «Барселоны» Лионель Месси, которого поставили в общем списке на 11-е место. Аргентинец оказался на одну позицию выше президента России Владимира Путина.

Сотрудники YouGov также выяснили, что Роналду вызывает восхищение в 32 из 42 опрошенных стран и территорий.

Who is the GOAT: Cristiano Ronaldo or Lionel Messi?

According to YouGov's World's Most Admired 2020 study it's the Portuguese player, who ranks 6th in the world to the Argentinian's 11th

Ronaldo outranks Messi in 32 of the 42 countries/regions we askedhttps://t.co/4nO3Jrs2Sk pic.twitter.com/xPsTQxjkpD