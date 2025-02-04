4 февраля в матче зимнего Кубка РПЛ сыграют «Динамо» и «Краснодар». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Краснодар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо»

Турнирное положение: московская команда в чемпионате страны продолжает бороться за чемпионство.

В настоящий момент «бело-голубые» имеют в своем активе 35 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице.

Москвичи смогли 37 раз поразить ворота соперника и 20 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлой игре «динамики» в спарринге победили «Зенит» (3:1).

До этого коллектив из Москвы в чемпионате выиграл у «Химок» (4:1) и сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Также динамовцы выиграли у «Локомотива» (2:0) в Кубке страны.

Не сыграют: в команде из столицы России все в строю.

Состояние команды: столичный коллектив сейчас ведет планомерную подготовку ко второй части сезона. «Динамо» находится в борьбе за чемпионский титул, поэтому еще все может быть.

Зимой подопечные Марцела Лички расстались с Вячеславом Грулевым. Трансферы на вход у «Динамо» пока что отсутствуют. Также не понятно будущее Бителло.

«Краснодар»

Турнирное положение: команда из одноименного города является одним из главных претендентов на чемпионский титул.

Сейчас у краснодарцев 39 очков и первое место в турнирной таблице РПЛ.

«Быки» смогли забить 34 мяча, а пропустили всего 12.

Последние матчи: коллектив из Краснодара в первом поединке на турнире уступил «Спартаку» (2:3).

До этого же краснодарская команда в спарринге сыграла вничью с «Чэнду» (1:1).

Первую часть сезона же «Краснодар» завершил ничьей с «Локомотивом» (0:0) и поражением от «Спартака» (0:3).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: зимой подопечные Мурада Мусаева никем не пополнились, но отдали некоторых футболистов в аренду.

Сейчас «Краснодар» кажется именно той командой, которая может бросить вызов «Зениту» в борьбе за чемпионский титул. У «Краснодара» все для этого есть, однако все покажет только вторая часть сезона.

Статистика для ставок

«Краснодар» не может выиграть в 7 матчах, включая товарищеские

«Динамо» не проигрывает на протяжении 5 матчей

В последней очной игре в 2024 году «Краснодар» победил «Динамо» со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.80, а победа «Динамо» — в 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.57 и 2.40.

Прогноз: это подготовка к сезону, а соперники являются примерно равными, поэтому матч вполне может завершиться вничью.

Ставка: ничья за 3.80.

Прогноз: в этой игре команды должны играть на атаку, потому что она у них сильнее, чем защита, поэтому ждем много голов.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.30.