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    Смогут ли «Динамо» и «Краснодар» определить сильнейшего?

    «Динамо» — «Краснодар». Ставка (к. 3.80) и прогноз на футбол, зимний Кубок РПЛ, 4 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Зимний кубок РПЛ Прогнозы на Динамо Прогнозы на Краснодар
    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Краснодар»
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    Эдуард Сперцян («Краснодар»)
    4 февраля в матче зимнего Кубка РПЛ сыграют «Динамо» и «Краснодар». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Краснодар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Динамо»

    Турнирное положение: московская команда в чемпионате страны продолжает бороться за чемпионство.

    В настоящий момент «бело-голубые» имеют в своем активе 35 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице.

    Москвичи смогли 37 раз поразить ворота соперника и 20 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлой игре «динамики» в спарринге победили «Зенит» (3:1).

    До этого коллектив из Москвы в чемпионате выиграл у «Химок» (4:1) и сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Также динамовцы выиграли у «Локомотива» (2:0) в Кубке страны.

    Не сыграют: в команде из столицы России все в строю.

    Состояние команды: столичный коллектив сейчас ведет планомерную подготовку ко второй части сезона. «Динамо» находится в борьбе за чемпионский титул, поэтому еще все может быть.

    Зимой подопечные Марцела Лички расстались с Вячеславом Грулевым. Трансферы на вход у «Динамо» пока что отсутствуют. Также не понятно будущее Бителло.

    «Краснодар»

    Турнирное положение: команда из одноименного города является одним из главных претендентов на чемпионский титул.

    Сейчас у краснодарцев 39 очков и первое место в турнирной таблице РПЛ.

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    • «Быки» смогли забить 34 мяча, а пропустили всего 12.

    Последние матчи: коллектив из Краснодара в первом поединке на турнире уступил «Спартаку» (2:3).

    До этого же краснодарская команда в спарринге сыграла вничью с «Чэнду» (1:1).

    Первую часть сезона же «Краснодар» завершил ничьей с «Локомотивом» (0:0) и поражением от «Спартака» (0:3).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: зимой подопечные Мурада Мусаева никем не пополнились, но отдали некоторых футболистов в аренду.

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    Сейчас «Краснодар» кажется именно той командой, которая может бросить вызов «Зениту» в борьбе за чемпионский титул. У «Краснодара» все для этого есть, однако все покажет только вторая часть сезона.

    Статистика для ставок

    • «Краснодар» не может выиграть в 7 матчах, включая товарищеские

    • «Динамо» не проигрывает на протяжении 5 матчей

    • В последней очной игре в 2024 году «Краснодар» победил «Динамо» со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.80, а победа «Динамо» — в 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.57 и 2.40.

    Прогноз: это подготовка к сезону, а соперники являются примерно равными, поэтому матч вполне может завершиться вничью.

    Ставка: ничья за 3.80.

    Прогноз: в этой игре команды должны играть на атаку, потому что она у них сильнее, чем защита, поэтому ждем много голов.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.30.

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    «Динамо» — «Краснодар»: прогноз, ставка (3.80), статистика, коэффициенты матча 04.02.2025. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Динамо» и «Краснодар» определить сильнейшего?
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