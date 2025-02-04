«Динамо»
Турнирное положение: московская команда в чемпионате страны продолжает бороться за чемпионство.
В настоящий момент «бело-голубые» имеют в своем активе 35 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице.
Москвичи смогли 37 раз поразить ворота соперника и 20 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлой игре «динамики» в спарринге победили «Зенит» (3:1).
До этого коллектив из Москвы в чемпионате выиграл у «Химок» (4:1) и сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).
Также динамовцы выиграли у «Локомотива» (2:0) в Кубке страны.
Не сыграют: в команде из столицы России все в строю.
Состояние команды: столичный коллектив сейчас ведет планомерную подготовку ко второй части сезона. «Динамо» находится в борьбе за чемпионский титул, поэтому еще все может быть.
Зимой подопечные Марцела Лички расстались с Вячеславом Грулевым. Трансферы на вход у «Динамо» пока что отсутствуют. Также не понятно будущее Бителло.
«Краснодар»
Турнирное положение: команда из одноименного города является одним из главных претендентов на чемпионский титул.
Сейчас у краснодарцев 39 очков и первое место в турнирной таблице РПЛ.
«Быки» смогли забить 34 мяча, а пропустили всего 12.
Последние матчи: коллектив из Краснодара в первом поединке на турнире уступил «Спартаку» (2:3).
До этого же краснодарская команда в спарринге сыграла вничью с «Чэнду» (1:1).
Первую часть сезона же «Краснодар» завершил ничьей с «Локомотивом» (0:0) и поражением от «Спартака» (0:3).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: зимой подопечные Мурада Мусаева никем не пополнились, но отдали некоторых футболистов в аренду.
Сейчас «Краснодар» кажется именно той командой, которая может бросить вызов «Зениту» в борьбе за чемпионский титул. У «Краснодара» все для этого есть, однако все покажет только вторая часть сезона.
Статистика для ставок
- «Краснодар» не может выиграть в 7 матчах, включая товарищеские
- «Динамо» не проигрывает на протяжении 5 матчей
- В последней очной игре в 2024 году «Краснодар» победил «Динамо» со счетом 1:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.80, а победа «Динамо» — в 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.57 и 2.40.
- 3.10Челси — Вест Хэм: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.00Кальяри — Лацио: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.30Жирона — Лас-Пальмас: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: это подготовка к сезону, а соперники являются примерно равными, поэтому матч вполне может завершиться вничью.
Ставка: ничья за 3.80.
Прогноз: в этой игре команды должны играть на атаку, потому что она у них сильнее, чем защита, поэтому ждем много голов.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.30.