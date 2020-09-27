Азмун готовится к матчу со «Спартаком»

Форвард «Зенита»наряду с другими футболистами команды побывал на базе в Удельной, где прошла восстановительная тренировка, сообщает «Спорт-Экспресс»

Врачи рассчитывают, что 25-летний иранец, получивший повреждение в матче с «Уфой», успеет восстановиться к поездке в Москву на матч 10-го тура РПЛ со «Спартаком».

Встреча пройдет 3 октября. По крайней мере, нападающий начнет подготовку к этой игре.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что Сердар Азмун мог получить травму крестообразных связок колена.

Еще менее вероятно, что встречу со «Спартаком» пропустят защитники Деян Ловрен и Ярослав Ракицкий, а также хавбек Малком, замененные в игре 9-го тура чемпионата России с «Уфой» (6:0) из-за повреждений. Все трое в состоянии играть. 0