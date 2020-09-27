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    Азмун готовится к матчу со «Спартаком»

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    Форвард «Зенита» Сердар Азмун наряду с другими футболистами команды побывал на базе в Удельной, где прошла восстановительная тренировка, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Сердар Азмун
    Сердар Азмун

    Врачи рассчитывают, что 25-летний иранец, получивший повреждение в матче с «Уфой», успеет восстановиться к поездке в Москву на матч 10-го тура РПЛ со «Спартаком».

    Встреча пройдет 3 октября. По крайней мере, нападающий начнет подготовку к этой игре.

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что Сердар Азмун мог получить травму крестообразных связок колена.

    Еще менее вероятно, что встречу со «Спартаком» пропустят защитники Деян Ловрен и Ярослав Ракицкий, а также хавбек Малком, замененные в игре 9-го тура чемпионата России с «Уфой» (6:0) из-за повреждений. Все трое в состоянии играть. 0

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