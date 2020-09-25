Герта — Айнтрахт Ф: смотреть онлайн, прямая трансляция (25.09.2020)

Последний матч между собой: «Герта» — «Айнтрахт Ф» 1:4 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Герта» — «Айнтрахт Ф» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.65.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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