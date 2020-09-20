«Нант» — «Сент-Этьен»: счет 2:2, обзор голов

В матче 4-го тура Лиги 1расписали результативную ничью со счетом 2:2.

В составе «Сент-Этьена» забивали Адиль Ауиш и Иванн Макон. Голами у хозяева отметились Эмон рено и Симон Мозес. Мог отличиться Рандаль Коло-Муани, но его гол не засчитали после VAR из-за оффсайда.

Футбол. Франция. Лига 1 Нант — Сент-Этьен 2:2 Голы: 0:1 Адиль Аушиш (2'), 0:2 Иванн Макон (66'), 1:2 Моузес Саймон (71'), 2:2 Рено Эмон (85') Нант: Альбан Лафон, Фабио да Силва, Андрей Жиротто, Николя Паллуа, Деннис Аппиа, Педро Чиривелья, Мехди Абейд (Абдулайе Туре, 85'), Людовик Блас (Рено Эмон, 85'), Маркус Режис Коко (Кадер Бамба, 65'), Моузес Саймон, Рандаль Коло Муани Сент-Этьен: Джесси Мулен, Ароль Мукуди, Тимоте Колодзейчак, Иванн Макон, Aimen Moueffek, Махди Камара, Адиль Аушиш (Кевин Монне-Паке, 77'), Иван Неу (Abdoulaye Sidibe, 80'), Дени Буанга (Максанс Ривера, 77'), Зеду Юссуф (Люка Гурна-Дуат, 59'), Арно Норден (Ромен Амума, 58') Предупреждения: Aimen Moueffek (42'), Николя Паллуа (68'), Abdoulaye Sidibe (84'), Кадер Бамба (90')

«Нант» занимает 14-место с 5 очками. «Сент-Этьен» с 10 баллами возглавил турнирную таблицу Лиги 1. 0