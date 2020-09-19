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    «Вильярреал» одержал волевую победу над «Эйбаром»

    «Вильярреал» — «Эйбар»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Вильярреал Эйбар Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    «Вильярреал» одержал победу над «Эйбаром» в домашнем матче второго тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Эль Мадригал», завершилась со счетом 2:1.

    Победу «желтой субмарине» принесли Жерар Морено и Пако Алькасер, который отличились на 63-й и 71-й минутах соответственно.

    Единственный гол в составе гостей на 50-й минуте забил Кике.

    Футбол. Испания. Примера
    Вильярреал — Эйбар 2:1
    Голы: 0:1 Энрике Гарсия (50'), 1:1 Херар Морено (63'), 2:1 Пако Алькасер (71') Вильярреал: Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Рауль Альбиоль (Софьян Шакла, 78'), Пау Торрес, Альфонсо Педраса (Первис Эступинан, 58'), Даниэль Парехо, Самуэль Чуквезе (Manuel Trigueros, 85'), Франсис Коклен (Висенте Иборра, 58'), Мойсес Гомес, Херар Морено, Пако Алькасер (Такэфуса Кубо, 85') Эйбар: Марко Дмитрович, Педро Бигас, Паулу Оливейра, Рафаэл Суареш (Кевин Родригеш, 84'), Роберто Корреа, Серхио Альварес (Кике Энрике Гонсалес, 89'), Эдуардо Экспозито, Ресио Хосе (Дамиан Кондзёр, 84'), Такаси Инуи, Энрике Гарсия (Серхи Энрич, 84'), Педро Леон (Miguel Atienza, 69') Предупреждения: Ресио Хосе (24'), Франсис Коклен (39')

    В турнирной таблице Примеры «Вильярреал» занимает первое место (4 очка), а «Эйбар» — десятое (1 очко). 0

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