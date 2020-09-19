«Боруссия» Д — «Боруссия» М: счет матча 3:0, обзор голов

Дортмундскаяв домашнем матче первого тура немецкой Бундеслиги разгромила менхенгладбахскую— 3:0.

Хозяева открыли счет на 35-й минуте, когда Джованни Рейна подхватил мяч в чужой штрафной площади, продвинулся чуть в сторону и пробил точно в дальний нижний угол.

На 54-й минуте «желто-черные» удвоили свое преимущество усилиями Эрлинга Холанна, реализовавшего пенальти.

Победную точку на 77-й минуте поставил тот же Холанн, который реализовал выход один на один с вратарем после передачи Джейдона Санчо.

В следующем туре дортмундская «Боруссия» в гостях сыграет с «Аугсбургом», а менхенгладбахская «Боруссия» дома примет «Унион». 0