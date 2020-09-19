ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сане (справа) забил гол и сделал два ассиста в дебютном матче за «Баварию»«Бавария» отправила пугающее послание Европе
  • 20:28
    • «Тоттенхэм» объявил о возвращении Бэйла
  • 18:26
    • «Зенит» упустил победу над «Уралом» в Екатеринбурге
  • 21:23
    • Дортмундская «Боруссия» разгромила одноклубников из Менхенгладбаха
  • 20:51
    • Матвеев: Если у Дзюбы был офсайд, то это беспредел
  • 20:36
    • «Ливерпуль» объявил о приобретении полузащитника сборной Португалии
    Все новости спорта

    Дортмундская «Боруссия» разгромила одноклубников из Менхенгладбаха

    «Боруссия» Д — «Боруссия» М: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Боруссия М Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Дортмундская «Боруссия» в домашнем матче первого тура немецкой Бундеслиги разгромила менхенгладбахскую «Боруссию» — 3:0.

    Эрлинг Холанн
    Эрлинг Холанн

    Хозяева открыли счет на 35-й минуте, когда Джованни Рейна подхватил мяч в чужой штрафной площади, продвинулся чуть в сторону и пробил точно в дальний нижний угол.

    На 54-й минуте «желто-черные» удвоили свое преимущество усилиями Эрлинга Холанна, реализовавшего пенальти.

    Победную точку на 77-й минуте поставил тот же Холанн, который реализовал выход один на один с вратарем после передачи Джейдона Санчо.

    В следующем туре дортмундская «Боруссия» в гостях сыграет с «Аугсбургом», а менхенгладбахская «Боруссия» дома примет «Унион». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Способен ли «Арсенал» крупно обыграть «Вест Хэм»?
  • «Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • У кого закончится беспроигрышная серия?
  • «Сельта» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 5.50
    •
  • «Ренн» и «Монако» снова порадуют голами?
  • «Ренн» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.01
  • Экспресс дня 20 сентября
  • Завтра в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Сельта — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ренн — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Рубин — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Локомотив — Тамбов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  3.14
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры