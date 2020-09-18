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    Жеребьевка Лиги Европы: все пары раунда плей-офф квалификации

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    18 сентября в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы 2020-2021.

    Лига Европы
    Лига Европы

    Как сообщает официальный сайт УЕФА, по результатам жеребьевки были сформированы следующие пары:

    «Янг Бойз» (SUI) — «Тирана» (ALB)

    «Динамо» Загреб (CRO) — «Флориана» (MLT) / «Флора» (EST)

    «Юргорден» (SWE) / ЧФР (ROU) — «КуПС» (FIN) / «Судува» (LTU)

    «Арарат-Армения» (ARM) / «Целе» (SVN) — «Црвена Звезда» (SRB)

    «Динамо» Брест (BLR) — «Лудогорец» (BUL)

    «Сараево» (BIH) / «Будучность» Подгорица (MNE) — «Рига» (LVA) / «Селтик» (SCO)

    «Легия» (POL) / «Дрита» (KOS) — «Карабах» (AZE)

    «Шериф» (MDA) / «Дандолк» (IRL) — «Клаксвик» (FRO) / «Динамо» Тбилиси (GEO)

    «Хапоэль» Беэр-Шева (ISR) / «Мазервелл» (SCO) — «Виктория» Пльзень (CZE) / «Сеннерюске» (DEN)

    «Русенборг» (NOR) / «Аланьяспор» (TUR) — «Мура» (SVN) / ПСВ (NED)

    «Санкт-Галлен» (SUI) / АЕК (GRE) — «Вольфсбург» (GER) / «Десна» (UKR)

    «Базель» (SUI) / «Анортосис» (CYP) — ЦСКА София (BUL) / «Б-36» (FRO)

    «Спортинг» (POR) / «Абердин» (SCO) — ЛАСК (AUT) / «ДАК-1904» (SVK)

    «Шарлеруа» (BEL) / «Партизан (SRB) — "Аполлон" Лимасол (CYP) / "Лех" (POL)

    "Бешикташ" (TUR) / "Риу Аве" (POR) — "Милан" (ITA) / "Буде-Глимт" (NOR)

    "Копенгаген" (DEN) / "Пяст" (POL) — "Риека" (CRO) / "Колос" (UKR)

    "Мальме" (SWE) / "Локомотива" Загреб (CRO) — "Гранада" (ESP) / "Локомотиви" (GEO)

    "Шкендия" (MKD) / "Тоттенхэм" (ENG) — "Ростов" (RUS) / "Маккаби" Хайфа (ISR)

    ФКСБ (ROU) / "Слован" Либерец (CZE) — АПОЕЛ (CYP) / "Зриньски" (BIH)

    "Стандард" (BEL) / "Войводина" (SRB) — "Фехервар" (HUN) / "Реймс" (FRA)

    "Виллем II" (NED) / "Рейнджерс" (SCO) — "Галатасарай" (TUR) / "Хайдук" (CRO)

    Победители раунда плей-офф получат путевки в групповой этап турнира.

    Матчи этого раунда запланированы на 1 октября. 0

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