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    ЦСКА оказался сильнее «Спартака» в московском дерби РПЛ

    ЦСКА — «Спартак»: счет 3:1, обзор голов

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    В седьмом туре РПЛ ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 3:1, прервав длительную беспроигрышную серию гостей.

    Игроки ЦСКА
    Игроки ЦСКА

    Уже на 11 минуте зрители увидели первый гол. Зелимхан Бакаев направил мяч в штрафную. Снаряд нашел Эсекиэля Понсе, который принял мяч и вторым касанием отправил его в верхний левый угол ворот с линии площади.

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    На 30 минуте Хордур Магнуссон с навеса Ивана Облякова пробил головой в ближний угол и выровнял счет. На 46 минуте первого тайма Влашич получил передачу от Марио Фернандеса, убрал защитника и пробил в верхний угол с района 11-метровой отметки.

    Точку в игре поставил Чидера Эджуке. Игрок ворвался в свободную зону, получил пас и прошил вратаря сильным ударом. Мяч пошел низом в дальний угол.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Спартак 3:1
    Голы: 0:1 Эсекьель Понсе (11'), 1:1 Хёрдур Магнуссон (30'), 2:1 Никола Влашич (45'), 3:1 Чидера Эджук (90') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Никола Влашич (Кристиян Бистрович, 88'), Константин Кучаев (Яка Бийол, 84'), Константин Марадишвили, Наяир Тикнизян (Бактийор Зайнутдинов, 64'), Иван Обляков, Фёдор Чалов (Чидера Эджук, 65') Спартак: Александр Максименко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Pavel Maslov, Айртон Лукас, Зелимхан Бакаев (Александр Кокорин, 56'), Алекс Краль, Роман Зобнин, Наиль Умяров (Остон Урунов, 77'), Джордан Ларссон, Эсекьель Понсе (Александр Соболев, 56') Предупреждения: Вадим Карпов (1'), (29'), Айртон Лукас (34'), Александр Соболев (58'), Остон Урунов (90')

    После этой победы ЦСКА занимает 4 место в таблице с 13 очками. «Спартак» пока что второй, имея в своем активе 14 пунктов. 0

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