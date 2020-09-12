«Лейпциг», «Вольфсбург» и «Боруссия» вышли в 1/16 финала Кубка Германии

В составе команды Юлиана Нагельсманна отличились Амаду Айдара, Юссуф Поульсен и Хван Хи-Чан.
Футбол. Германия. Кубок
Нюрнберг — РБ Лейпциг 0:3
Голы: 0:1 Амаду Айдара (3'), 0:2 Юссуф Поульсен (68'), 0:3 Хван Хи Чан (90')
В другом матче дня менхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Обернойланд», забив 8 безответных мячей.
В 1/16 финала Кубка Германии также вышел «Вольфсбург», обыгравший «Унион Фюрстенвальде» со счетом 4:1.
Жеребьевка второго раунда пройдет 20 сентября, а сами матчи состоятся 22 и 23 декабря. 0