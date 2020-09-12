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    «Бордо» разошелся миром с «Лионом»

    «Бордо» — «Лион»: счет матча 0:0

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    В матче третьего тура чемпионата Франции «Бордо» на своем поле сыграл вничью с «Лионом» — 0:0.

    «Бордо»
    «Бордо»

    Хозяева набрали пять очков и поднялись на второе место в турнирной таблице Лиги 1. «Лион» провел две игры и с четырьмя очками расположился на третьей позиции.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Бордо — Лион 0:0
    Бордо: Бенуа Костиль, Лоран Косельни, Юссуф Сабали, Лорис Бенито, Поль Байсс, Отавио, Николя де Превиль (Джош Майя, 74'), Хван Ый Чо (Джимми Бриан, 74'), Тома Башич, Реми Уден (Максим Пундж, 90'), Самуэль Калу (Ясин Адли, 61') Лион: Антони Лопеш, Йоаким Андерсен, Джейсон Денайер, Марсело, Лео Дюбуа, Максанс Какере, Максвелл Корне, Бруно Гимарайнс (Тьяго Мендес, 59'), Карл Токо Экамби (Райан Шерки, 83'), Мусса Дембеле (Уссем Ауа, 59'), Мемфис Депай (Tino Kadewere, 73') Предупреждения: Мусса Дембеле (22'), Марсело (30'), Отавио (55'), Йоаким Андерсен (68'), Джимми Бриан (79')

    18 сентября «Лион» примет «Ним», а днем позже «Бордо» сыграет в гостях против «Ланса». 0

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