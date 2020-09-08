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    Манчини: Я доволен игрой и характером игроков сборной Италии

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    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал комментарий о победе над Нидерландами (1:0) в Лиге наций.

    Роберто Манчини
    Роберто Манчини

    «Мы должны были забить хотя бы еще один гол, но я очень доволен игрой и характером своих игроков. Приехать в Амстердам и играть с таким настроем против такой сильной команды никогда не бывает легко.

    Нельзя выиграть 11 матчей подряд без правильного менталитета. Если вы выиграете 11 игр подряд, у вас есть что-то особенное, даже если наши предыдущие соперники были не так хороши, как голландцы, с которыми мы столкнулись сегодня вечером», — передает слова Манчини официальный сайт УЕФА.

    Благодаря этой победе итальянцы вышли на первое место в Группе 1 Лиги А, набрав четыре очка в двух встречах. Нидерланды идут вторыми. 0

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