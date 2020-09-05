«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: счет матча 3:0, обзор голов

Самарскиеобыграли(3:0) в домашнем матче седьмого тура ФНЛ.

В составе победителей голами отметились форварды Егор Голенков (19-я минута) и Иван Сергеев (72), а также полузащитник Роман Ежов (81).

Футбол. Россия. ФНЛ Крылья Советов — Нижний Новгород 3:0 Голы: 1:0 Егор Голенков (19'), 2:0 Ivan Sergeyev (72'), 3:0 Roman Ezhov (81') Крылья Советов: Евгений Фролов, Владимир Полуяхтов (Denis Yakuba, 82'), Aleksandr Soldatenkov, Мехди Зеффан, Sergei Bozhin (Никита Чернов, 76'), Maksim Vityugov (Ivan Sergeyev, 65'), Vladislav Sarveli, Anton Zinkovskiy, Дмитрий Кабутов (Roman Ezhov, 74'), Aleksandru Gatcan, Егор Голенков (Yuri Gorshkov, 65') Нижний Новгород: Oleg Smirnov, Ismail Ediyev, Kirill Malyarov, Sergei Zuykov, Kiril Gotsuk, Albert Sharipov, Alexander Sapeta, Artem Mikhailovich, Dmitri Michurenkov, Артём Галаджан (Dmitri Yugaldin, 77'), Timur Suleymanov Предупреждения: Sergei Bozhin (21'), Vladislav Sarveli (41'), Dmitri Michurenkov (54'), Владимир Полуяхтов (64'), Timur Suleymanov (66'), Дмитрий Кабутов (67')

Самарцы одержали третью победу в новом сезоне и поднялись на десятое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав десять очков. Нижегородская команда опустилась на 12-е место (10 очков).

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Чертаново», а «Нижний Новгород» дома примет «Волгарь».

Еще в одном матче ивановский «Текстильщик» нанес гостевое поражение «Чертаново» — 1:0.

В начале второго тайма Максим Бачинский стал автором единственного точного удара.

Футбол. Россия. ФНЛ Чертаново — Текстильщик Иваново 0:1 Гол: 0:1 Maxim Bachinsky (50') Чертаново: Илья Викторович Абаев, Egor Kondakov, Dmitri Redkovich, Vladimir Bartasevich, Danila Molodnyakov, Iliya Kamyshev, Egor Rudkovsky (Dmitri Velikorodnyi, 73'), Konstantin Lyakhov, Leonid Gerchikov (Garrik Levin, 65'), Aleksandr Melekhov (Sergey Pinyaev, 46'), Maksim Savelyev (Dmitri Molchanov, 67') Текстильщик Иваново: Aleksey Smirnov, Denis Fomin (Aleksandr Solodkov, 46'), Vladimir Romanenko, Sergey Obivalin, Aleksey Gubochkin, A.Goryushkin, V.Sysuev, Maksim Sidorov (Aleksandr Ageev, 65'), Evgeniy Marichev (Adil Mukhametzyanov, 71'), Хызыр Аппаев, Maxim Bachinsky (Ilya Moseychuk, 67') Предупреждения: Iliya Kamyshev (11'), Denis Fomin (28'), Evgeniy Marichev (38'), Vladimir Romanenko (55')

Это поражение стало для столичной команды 5-м в текущем сезоне. После этой встречи гости набрали 10 очков и переместились на 13-е место в турнирной таблице ФНЛ. Хозяева с 6 очками находятся на 17-й строчке.

В другом матче дня «Велес» на выезде переиграл «Акрон» — 1:0.

Единственный мяч забил полузащитник Артур Галоян, отличившийся в концовке встречи.

Футбол. Россия. ФНЛ Акрон — Велес 0:1 Гол: 0:1 Artur Galoyan (90') Акрон: Nikita Goylo, Denis Magadiev (Nikita Verkhunov, 46'), Evgeni Dudikov, Konstantin Morozov, Vladimir Drukovskiy (Aleksandr Bosov, 46'), Maksim Malakhovski (Sergey Kiryakov, 46'), Andrey Potapov, A.Kireev, Artur Gazdanov (Pavel Gorbunov, 78'), Ivan Chudin, Artem Deljkin (Andrey Titov, 57') Велес: Алексей Городовой, Diyego Malaniya, Pavel Kotov, Igor Klimov (Alexander Mikhailov, 46'), Danila Polyakov (Kirill Rodionov, 75'), Nikita Kirsanov, Artur Galoyan, Aleksandr Osipov, Mamadou Maiga (Ruslan Fishchenko, 64'), Aleksey Baev (Said Aliev, 67'), Artem Maksimenko (Ilya Stefanovich, 79') Предупреждения: Mamadou Maiga (11'), Artem Deljkin (25'), A.Kireev (33'), Alexander Mikhailov (50'), Aleksandr Osipov (80'), Sergey Kiryakov (90')

Московский клуб с 14 очками поднялся на 3-е место, а «Акрон» располагается на 15-м, имея в своем активе 7 очков.

В следующем туре «Текстильщик» на выезде сыграет с «Томью», «Акрон» — со «СКА-Хабаровском», а «Чертаново» и «Велес» дома встретятся с «Крыльями Советов» и «Краснодаром-2» соответственно. Все матчи пройдут 9 сентября. 0