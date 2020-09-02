Тренер сборной Сербии: Хорошо изучили игру россиян

Главный тренер сборной Сербииподелился ожиданиями перед матчем с командой России в Лиге наций.

«Очень хорошо изучили игру россиян. У них хорошая атмосфера в команде, хватает опытных футболистов.

Думаю, преимущество — в настрое на серьезную борьбу. Мы хотим скорректировать наш стиль и навязать его сопернику», — приводит слова Тумбаковича пресс-служба Футбольного союза Сербии.

Напомним, матч состоится в четверг, 3 сентября и стартует в 21.45 мск.

Специалист также прокомментировал вынужденные изменения в составах обеих команд.

В матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2) хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов порвал крестообразную связку. В этом же матче полузащитник Алексей Миранчук повредил заднюю поверхность бедра.

«Травмы Алексея Миранчука и Баринова? Оба хорошие футболисты, особенно Миранчук. Без них России будет тяжело, но в команде много отличных игроков.

Нам будет не хватать Неманьи Матича . Могу сказать, что все игроки важны для нас», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич решил завершить карьеру в национальной команде. 0