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    Тренер сборной Сербии: Хорошо изучили игру россиян

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    Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович поделился ожиданиями перед матчем с командой России в Лиге наций.

    Любиша Тумбакович
    Любиша Тумбакович

    «Очень хорошо изучили игру россиян. У них хорошая атмосфера в команде, хватает опытных футболистов.

    Думаю, преимущество — в настрое на серьезную борьбу. Мы хотим скорректировать наш стиль и навязать его сопернику», — приводит слова Тумбаковича пресс-служба Футбольного союза Сербии.

    Напомним, матч состоится в четверг, 3 сентября и стартует в 21.45 мск.

    Специалист также прокомментировал вынужденные изменения в составах обеих команд.

    В матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2) хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов порвал крестообразную связку. В этом же матче полузащитник Алексей Миранчук повредил заднюю поверхность бедра.

    «Травмы Алексея Миранчука и Баринова? Оба хорошие футболисты, особенно Миранчук. Без них России будет тяжело, но в команде много отличных игроков.

    Нам будет не хватать Неманьи Матича . Могу сказать, что все игроки важны для нас», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич решил завершить карьеру в национальной команде. 0

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