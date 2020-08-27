«Бавария» не видит Месси в своем составе

Мюнхенская «Бавария» не заинтересована в услугах нападающего «Барселоны»

Об этом заявил глава правления немецкого клуба Карл-Хайнц Румменигге.

«Мы не можем платить игроку такого масштаба. Это не часть нашей политики и философии. Честно говоря, я немного расстроен, услышав, что Месси может покинуть "Барселону".

Лео писал историю этого клуба, он должен был закончить карьеру в "Барселоне". Есть внутренние и частные аспекты, о которых мне неизвестно, поэтому я не должен в это вмешиваться», — цитирует Румменигге Tuttosport.

Месси ранее отправил в каталонский клуб факс, в котором проинформировал о желании уйти. 0