ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиМесси хочет покинуть Барселону: топ-5 вариантов
  • 11:01
    • Adidas представил обновленную форму сборной России к Евро-2020
  • 13:09
    • «Манчестер Сити» попробует заполучить Месси бесплатно
  • 09:07
    • УЕФА назвал символическую команду сезона Лиги Европы
  • 08:20
    • В борьбе за Алексея Миранчука «Аталанта» опережает «Милан»
  • 07:33
    • ATP и WTA решили приостановить турнир в Цинциннати
    Все новости спорта

    «Бавария» не видит Месси в своем составе

    Футбол Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Бавария Бундеслига Футбол Германии Трансферы Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Мюнхенская «Бавария» не заинтересована в услугах нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Об этом заявил глава правления немецкого клуба Карл-Хайнц Румменигге.

    «Мы не можем платить игроку такого масштаба. Это не часть нашей политики и философии. Честно говоря, я немного расстроен, услышав, что Месси может покинуть "Барселону".

    Лео писал историю этого клуба, он должен был закончить карьеру в "Барселоне". Есть внутренние и частные аспекты, о которых мне неизвестно, поэтому я не должен в это вмешиваться», — цитирует Румменигге Tuttosport.

  • Месси хочет покинуть Барселону: топ-5 вариантов
  • Где окажется звездный нападающий?
  • Сегодня

    • Месси ранее отправил в каталонский клуб факс, в котором проинформировал о желании уйти. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Создаст ли РФШ проблемы «Партизану» и Натхо?
  • «Партизан» — РФШ. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Минское «Динамо» и «Пяст» много не забьют
  • «Динамо» Минск — «Пяст». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Дружина Вернидуба победит дебютанта «всухую»?
  • «Шахтер» Солигорск — «Сфынтул Георге». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.83
  • Экспресс дня 27 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Партизан — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Пяст
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Сфынтул Георге
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кайрат — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ванкувер — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 04:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Айлендерс — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ордабасы — Ботошани
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Нефтчи — Шкупи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры