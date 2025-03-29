ЦСКА
Динамо Мх
ЦСКА
Турнирное положение: в настоящий момент ЦСКА идет шестым в таблице РПЛ с 38 очками.
Последние матчи: в 21-м туре ЦСКА в гостях обыграл «Акрон» со счетом 2:1 при довольно равной игре, но армейцы лучше реализовали свои моменты. В конце первого тайма счет открыл молодой Кирилл Глебов.
ЦСКА — Динамо Мх: коэффициенты букмекеров
На 59-й преимущество ЦСКА удвоил нападающий Сауль Гуарирапа после длинной передачи Акинфеева. «Акрон» смог ответить забитым мячом через 5 минут, но на большее хозяев не хватило.
Также была победа в товарищеском матче над «Партизаном» (2:1) и в Кубке России над «Динамо» (2:1).
Не сыграют: дисквалифицирован — Кисляк (п).
Состояние команды: в последнее время ЦСКА стал стабильно набирать очки, но игра команды Марко Николича оставляет желать лучшего и не особо смотрится. С «Акроном» не было особого запаса прочности.
С «Динамо» помогло удаление в составе соперника, а решающий гол с «Химками» до этого в РПЛ был забит уже на исходе компенсированного времени.
«Динамо» Махачкала
Турнирное положение: после 21-го тура подопечные Хасанби Биджиева идут с 21 очком на десятом месте в таблице РПЛ.
Последние матчи: в прошлом туре «Динамо» Махачкала разгромила на своем поле «Крылья Советов» со счетом 4:0. Преимущество бело-голубых было в этой игре подавляющим, но помогло удаление в начале второго тайма, правда и счет был уже 2:0.
Голы в этом матче забивали Абакар Гаджиев и защитник Аззи, также дублем отметился нападающий Гамид Агаларов, один из которых был забит с пенальти.
До этого был вылет из Кубка России от «Локомотива» (1:2) и разгромное поражение в РПЛ от «Динамо» Москва (0:4).
Не сыграют: травмирован — Сандрачук (з).
Состояние команды: после серии неудачных матчей махачкалинское «Динамо» одержало разгромную победу над одним из своих прямых конкурентов «Крыльев Советов», показав, что умеет держать удар и реагировать на поражения.
Сейчас главной проблемой команды является не самая уверенная игра вратаря Волка и глупые ошибки в центре обороны. Первая их них была снята появлением в рамке второго голкипера Магомедова, который сыграл на ноль, вторая тоже скоро решится.
Статистика для ставок
- В первом круге ЦСКА выиграл в гостях со счетом 1:0
- В четырех официальных играх сезона «Динамо» Мх одержало одну победу, потерпело два поражения и сыграло один раз вничью
- ЦСКА в четырех играх три раза победил и один раз закончил встречу вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу ЦСКА Москва дают 1,73, а на «Динамо» Махачкала — 5,90, ничью букмекеры оценивают в 3,60.
Тотал меньше 2 идет за 1,86, а тотал больше 2 можно взять за 1,95.
- 2.03Крылья Советов — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 1.93Байер — Бохум: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.17Жил Висенте — Бенфика: прогноз и ставкаСегодня в 23:15
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Прогноз: многие игроки ЦСКА разъезжались в сборные и в распоряжении Марко Николича оставалось не так много футболистов, понятно, что игровые связи за две недели были разрушены.
Также на игре армейцев скажется отсутствие из-за дисквалификации Кисляка, который стал игроком основы и дебютировал в сборной России, а в ЦСКА играет важнейшую роль в плане развития атак и выхода из обороны. Игроки «Динамо» Мх почти все находились в распоряжении тренерского штаба и спокойно готовились к этому матчу. Это большая фора по сравнению с хозяевами.
Основная ставка: «Динамо» Махачкала не проиграет за 2,18.
Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.
Дополнительная ставка: ничья за 3,60.