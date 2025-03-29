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    ЦСКА придется серьезно попотеть

    ЦСКА — Динамо Мх: прогноз на матч РПЛ 29 марта 2025 года

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    Гамид Агаларов
    29 марта в 22-м туре чемпионата России по футболу сыграют ЦСКА Москва и «Динамо» Махачкала. Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Динамо» Мх, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 29 Марта 2025 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Динамо Мх

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •

    ЦСКА

    Турнирное положение: в настоящий момент ЦСКА идет шестым в таблице РПЛ с 38 очками.

    Последние матчи: в 21-м туре ЦСКА в гостях обыграл «Акрон» со счетом 2:1 при довольно равной игре, но армейцы лучше реализовали свои моменты. В конце первого тайма счет открыл молодой Кирилл Глебов.

    ЦСКА — Динамо Мх: коэффициенты букмекеров

    На 59-й преимущество ЦСКА удвоил нападающий Сауль Гуарирапа после длинной передачи Акинфеева. «Акрон» смог ответить забитым мячом через 5 минут, но на большее хозяев не хватило.

    Также была победа в товарищеском матче над «Партизаном» (2:1) и в Кубке России над «Динамо» (2:1).

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    • Не сыграют: дисквалифицирован — Кисляк (п).

    Состояние команды: в последнее время ЦСКА стал стабильно набирать очки, но игра команды Марко Николича оставляет желать лучшего и не особо смотрится. С «Акроном» не было особого запаса прочности.

    С «Динамо» помогло удаление в составе соперника, а решающий гол с «Химками» до этого в РПЛ был забит уже на исходе компенсированного времени.

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: после 21-го тура подопечные Хасанби Биджиева идут с 21 очком на десятом месте в таблице РПЛ.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: в прошлом туре «Динамо» Махачкала разгромила на своем поле «Крылья Советов» со счетом 4:0. Преимущество бело-голубых было в этой игре подавляющим, но помогло удаление в начале второго тайма, правда и счет был уже 2:0.

    Голы в этом матче забивали Абакар Гаджиев и защитник Аззи, также дублем отметился нападающий Гамид Агаларов, один из которых был забит с пенальти.

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    До этого был вылет из Кубка России от «Локомотива» (1:2) и разгромное поражение в РПЛ от «Динамо» Москва (0:4).

    Не сыграют: травмирован — Сандрачук (з).

    Состояние команды: после серии неудачных матчей махачкалинское «Динамо» одержало разгромную победу над одним из своих прямых конкурентов «Крыльев Советов», показав, что умеет держать удар и реагировать на поражения.

    Сейчас главной проблемой команды является не самая уверенная игра вратаря Волка и глупые ошибки в центре обороны. Первая их них была снята появлением в рамке второго голкипера Магомедова, который сыграл на ноль, вторая тоже скоро решится.

    Статистика для ставок

    • В первом круге ЦСКА выиграл в гостях со счетом 1:0

    • В четырех официальных играх сезона «Динамо» Мх одержало одну победу, потерпело два поражения и сыграло один раз вничью

    • ЦСКА в четырех играх три раза победил и один раз закончил встречу вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу ЦСКА Москва дают 1,73, а на «Динамо» Махачкала — 5,90, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

    Тотал меньше 2 идет за 1,86, а тотал больше 2 можно взять за 1,95.

    Прогноз: многие игроки ЦСКА разъезжались в сборные и в распоряжении Марко Николича оставалось не так много футболистов, понятно, что игровые связи за две недели были разрушены.

    Также на игре армейцев скажется отсутствие из-за дисквалификации Кисляка, который стал игроком основы и дебютировал в сборной России, а в ЦСКА играет важнейшую роль в плане развития атак и выхода из обороны. Игроки «Динамо» Мх почти все находились в распоряжении тренерского штаба и спокойно готовились к этому матчу. Это большая фора по сравнению с хозяевами.

    Основная ставка: «Динамо» Махачкала не проиграет за 2,18.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

    Дополнительная ставка: ничья за 3,60.

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