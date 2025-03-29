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    «Бавария» — «Санкт-Паули»: счет матча 3:2, обзор голов

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    В матче 27-го тура немецкой бундеслиги «Бавария» переиграла «Санкт-Паули» со счетом 3:2.

    «Бавария»
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    «Бавария»

    На гол Гарри Кейна и дубль Лероя Сане гости смогли ответить точными ударами Элиаса Саада и Ларса Рицки.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бавария — Санкт-Паули 3:2
    Голы: 1:0 Гарри Кейн (17'), 1:1 Элиас Саад (27'), 2:1 Лерой Зане (53'), 3:1 Лерой Зане (71'), 3:2 Ларс Рицка (90 + 3') Бавария: Йонас Урбиг, Ким Мин Джэ, Эрик Дайер, Рафаэл Геррейру (Хироки Ито, 58'), Йозуа Киммих, Конрад Лаймер (Йосип Штанишич, 85'), Леон Горецка (Жоау Палинья, 46'), Майкл Олисе, Джамал Мусиала (Серж Гнабри, 78'), Лерой Зане, Гарри Кейн (Томас Мюллер, 85') Санкт-Паули: Никола Васильев, Филипп Треу, Сибе ван дер Хейден, Адам Дзвигала (Коннор Меткалф, 59'), Дэвид Немет, Элиас Саад (Оладапо Афолаян, 72'), Данель Синани (Abdoulie Ceesay, 83'), Эрик Смит, Джексон Ирвайн, Ноа Вайсхаупт, Manolis Saliakas (Ларс Рицка, 83') Предупреждения: Рафаэл Геррейру (13'), Майкл Олисе (45 + 4'), Жоау Палинья (51')

    В активе «Баварии» стало 65 очков и первое место в турнирной таблице. У «Санкт-Паули» осталось 25 баллов и 15-я строчка.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В параллельной игре менхенгладбхская «Боруссия» на своем поле выиграла у «РБ Лейпцига» со счетом 1:0.

    Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Алассан Плеа на 56-й минуте.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия М — РБ Лейпциг 1:0
    Гол: 1:0 Алассан Плеа (56') Боруссия М: Джозеф Скалли (Штефан Ляйнер, 71'), Нико Эльведи, Лукас Улльрих (Лука Нец, 64'), Рокко Райтц, Юлиан Вайгль, Робин Хак (Nathan NGoumou, 80'), Франк Онора (Фабио Кьяродия, 64'), Алассан Плеа (Флориан Нойхаус, 81'), Томаш Чванчара, Tiago Pereira, Kou Itakura РБ Лейпциг: Мартен Вандевордт, Эль-Шадай Битшиабу (Кастелло Люкеба, 77'), Вилли Орбан, Лукас Клостерман (Тидиам Гомис, 83'), Кристоф Баумгартнер, Давид Раум, Ксави Симонс, Николас Зайвальд, Амаду Айдара (Беньямин Шешко, 64'), Боте Баку (Коста Неделькович, 64'), Луа Опенда (Юссуф Поульсен, 83') Предупреждения: Боте Баку (24'), Юлиан Вайгль (49'), Тидиам Гомис (84'), Томаш Чванчара (87')

    «Боруссия» набрала 43 очка и поднялась на пятое место в турнирной таблице. В активе «Лейпцига» 42 балла и шестая строчка.

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