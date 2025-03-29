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    Сможет ли СКА сравнять счет в серии?

    Динамо Москва — СКА: Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, КХЛ, 29 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — СКА
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    Евгений Кузнецов — нападающий СКА
    Во втором матче 1-го раунда розыгрыша Кубка Гагарина «Динамо» Москва будет принимать СКА. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Москва — СКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: «Бело-голубые» провели «регулярку» стабильнее многих команд в лиге и занял 2-е место на Западе. В 1-м раунде «Динамо» попалось СКА.

    Последние матчи: В 1-м поединке серии против питерцев «бело-голубые» одержали победу со счетом 3:1, грамотно воспользовавшись ошибками соперника.

    «Динамо» проиграло 2 последних матча в регулярном чемпионате. За этот отрезок команда уступила «Локомотиву» (1:4) и «Северстали» (2:3).

    У «Динамо» пустой список травмированных игроков.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: «Динамо» отлично стартовало в 1-м раунде против СКА. Подопечные Алексея Кудашова вполне способны выиграть и во втором матче, если питерцы продолжат ошибаться.

    Есть ощущение, что голкипер «Динамо» Максим Моторыгин выиграл конкуренцию у Владислава Подъяпольского за место в воротах. Именно Моторыгин очень здорово смотрелся в 1-м матче серии плей-офф.

    И лидер «Динамо» Никита Гусев тоже показывает класс. Этот форвард забросил шайбу и сделал голевую передачу в прошлом поединке. У Гусева есть мотивация провести успешный сезон и выбить СКА из плей-офф.

    СКА

    Турнирное положение: Питерцы провели не самый успешный сезон в регулярном чемпионате, заняв лишь 7-е место в таблице Запада с 82 очками в активе.

    Последние матчи: В 1-й встрече серии плей-офф СКА не смог обыграть «Динамо» (1:3), пропустив решающие шайбы еще в 1-м периоде.

    В последних 5-и матчах регулярного чемпионата СКА трижды победил и дважды проиграл. За этот отрезок команда проигрывала «Трактору» (2:4) и «Автомобилисту» (2:3 Б).

    Не сыграет: Александр Никишин из-за травмы.

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  • 26/03/2025

    • Состояние команды: СКА допустил слишком много ошибок в 1-м матче серии против московского «Динамо». К тому же, атака питерцев не слистала, забросив всего одну шайбу.

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    Главная проблема СКА в прошлом матче — ненужные удаления. Питерцы слишком много удалялась, пропустив 2 шайбы из 3-х именно в меньшинстве, с этим нужно что-то делать.

    В состав СКА вернулся нападающий Евгений Кузнецов, его в Санкт-Петербурге ждали все. Но пока игра форварда не впечатляет, Кузнецов был совсем незаметен.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» выиграло СКА в 1-м матче серии со счетом 3:1

    • В последних 4-х встречах СКА проиграл 3 раза

    • «Динамо» 4 раза обыгрывало СКА в последних 5-и очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.25, ничья — в 3.80, а победа СКА — в 3.00.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

    Прогноз: Первый период команды снова попытаются начать активно.

    Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м периоде за 1.90.

    Прогноз: «Динамо» не позволит СКА забросить много шайб.

    Ставка: Индивидуальный тотал СКА 2.5 меньше за 1.75.

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