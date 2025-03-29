ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николай Наумов «Леонченко нужно было выгонять из "Локо" после нашествия немцев». Николай Наумов — о проблемах «железнодорожников» и борьбе за золото в РПЛ
  • 21:55
    • Гол Йылдыза обеспечил «Ювентусу» победу над «Дженоа»
  • 21:21
    • ЦСКА одержал победу над «Динамо» Мх в матче РПЛ
  • 20:10
    • «Атлетико» не смог победить «Эспаньол»
  • 19:32
    • «Бавария» сломила сопротивление «Санкт-Паули», «Лейпциг» проиграл менхенгладбахской «Боруссии»
    Все новости спорта

    ЦСКА одержал победу над «Динамо» Мх в матче РПЛ

    ЦСКА — «Динамо» Мх: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Динамо-Махачкала
    ЦСКА уверенно обыграл махачкалинское «Динамо» (2:0) в матче 22-го тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В составе армейцев голы записали на свой счет Мойзес на 32-й минуте и Рифат Жемалетдинов на 80-й минуте.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Динамо Мх 2:0
    Голы: 1:0 Мойзес (32'), 2:0 Рифат Жемалетдинов (80') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Хелвен, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес (Данил Круговой, 46'), Иван Обляков (Рифат Жемалетдинов, 57'), Кристиян Бистрович, Аббосбек Файзуллаев (Bandikyan A., 87'), Сауль Гуарирапа (Кирилл Глебов, 63'), Тамерлан Мусаев (Alerrandro, 87'), Pjanic M. Динамо Мх: Тимур Магомедов, Нардин Мулахусейнович, Темиркан Сундуков (Dapo J., 71'), Валентин Пальцев, Никита Глушков, Сердер Сердеров (Сослан Кагермазов, 46'), Эгаш Касинтура (Кирилл Зинович, 71'), Гамид Агаларов (Hosseinnejad M., 63'), Tabidze J., Azzi M. (Абакар Гаджиев, 63'), Mrezigue H. Предупреждения: Мойзес (32'), Иван Обляков (43'), Сауль Гуарирапа (58')

    После этого матча ЦСКА занимает 5-е место в таблице РПЛ с 41-м очком в активе. Махачкалинское «Динамо» — на 12-й позиции (21).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли СКА сравнять счет в серии?
  • «Динамо» Москва — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Пропустит ли «Реал» от «Леганеса»?
  • «Реал Мадрид» — «Леганес». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • ЦСКА придется серьезно попотеть
  • ЦСКА — «Динамо» Мх. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.86
  • Экспресс дня 30 марта
  • Завтра в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Монако — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Барселона — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры