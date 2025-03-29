ЦСКА — «Динамо» Мх: счет матча 2:0, обзор голов

уверенно обыграл махачкалинское(2:0) в матче 22-го тура российской Премьер-лиги.

В составе армейцев голы записали на свой счет Мойзес на 32-й минуте и Рифат Жемалетдинов на 80-й минуте.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Динамо Мх 2:0 Голы: 1:0 Мойзес (32'), 2:0 Рифат Жемалетдинов (80') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Хелвен, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес (Данил Круговой, 46'), Иван Обляков (Рифат Жемалетдинов, 57'), Кристиян Бистрович, Аббосбек Файзуллаев (Bandikyan A., 87'), Сауль Гуарирапа (Кирилл Глебов, 63'), Тамерлан Мусаев (Alerrandro, 87'), Pjanic M. Динамо Мх: Тимур Магомедов, Нардин Мулахусейнович, Темиркан Сундуков (Dapo J., 71'), Валентин Пальцев, Никита Глушков, Сердер Сердеров (Сослан Кагермазов, 46'), Эгаш Касинтура (Кирилл Зинович, 71'), Гамид Агаларов (Hosseinnejad M., 63'), Tabidze J., Azzi M. (Абакар Гаджиев, 63'), Mrezigue H. Предупреждения: Мойзес (32'), Иван Обляков (43'), Сауль Гуарирапа (58')

После этого матча ЦСКА занимает 5-е место в таблице РПЛ с 41-м очком в активе. Махачкалинское «Динамо» — на 12-й позиции (21).