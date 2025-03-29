В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах России, Италии и Франции На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

ЦСКА — «Динамо» Махачкала

Футбол. Чемпионат России

ЦСКА находится на шестом месте в таблице РПЛ. Клуб набрал 38 очков в 21-м матче. У армейцев 11 побед, 5 ничьих и 5 поражений.

Красно-синие удачно начали вторую часть сезона. Команда из пяти матчей выиграла четыре. ЦСКА не удалось победить лишь «Зенит» в Санкт-Петербурге.

«Динамо» Махачкала располагается в топ-10. В активе команды 21 очко. У динамовцев 4 победы, 9 ничьих и 8 поражений.

В текущем месяце «Динамо» провело три матча. У команды одна победа и два поражения. 15 марта махачкалинский клуб порадовал своих фанатов отличной игрой с «Крыльями Советов». Самарский коллектив был разгромлен со счетом 4:0.

Ставка: Победа ЦСКА за 1.68.

«Ювентус» — «Дженоа»

Футбол. Чемпионат Италии

«Ювентус» начал март с победы над «Вероной» со счетом 2:0. Однако затем туринцы потерпели два поражения кряду. «Старая синьора» уступила «Аталанте» и «Фиорентине».

В таблице Серии А туринский клуб находится на 5-м месте. «Ювентус» записал в актив 52 очка по итогам 29 матчей.

«Дженоа» располагается в нижней части таблицы. Команда может спокойно доигрывать сезон. Клуб не попадет в еврокубки и вряд ли вылетит в Серию В.

Прогнозы и ставки на Серию А

В первом круге у туринского клуба проблем не возникло. «Ювентус» победил в гостях со счетом 3:0. Получится ли у «Дженоа» взять реванш в Турине?

Ставка: Обе не забьют за 1.63.

«Сент-Этьен» — «ПСЖ»

Футбол. Чемпионат Франции

«Сент-Этьен» по итогам сезона рискует вылететь в Лигу 2. Клуб находится на предпоследнем, 17-м месте. У «Сент-Этьена» 20 очков по итогам 25 встреч.

В чемпионате Франции-2024/25 «Сент-Этьен» не побеждал очень давно. Последняя виктория была одержана еще в январе. Тогда «Сент-Этьен» в родных стенах взял верх над «Реймсом» со счетом 3:1.

«ПСЖ» уверенно лидирует в Лиге 1. Никто не сомневается, что парижане завоюют очередные золотые медали. Команда идет на первой строчке с большим отрывом.

В марте «ПСЖ» проиграл только «Ливерпулю». В Лиге 1 столичный клуб разгромил «Лилль» и «Ренн», а также победил «Марсель».

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе «ПСЖ». В первом круге парижане одержали победу. Команда одолела соперника со счетом 2:1.

Ставка: ТБ 3.5 за 1.56.

Общий коэффициент — 4.27.