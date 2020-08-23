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    Бывший генсек РФС стал генеральным директором «Крыльев Советов»

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    «Крылья Советов» на своем официальном сайте объявили о назначении Евгения Калакуцкого на должность генерального директора клуба.

    Евгений Калакуцкий
    Евгений Калакуцкий

    Ранее 57-летний функционер работал в коммерческих структурах, с 2007 по 2009 год был генеральным секретарем Российского футбольного Союза.

    Также Евгений Калакуцкий занимал должность президента брянского «Динамо», был генеральным директором раменского «Сатурна» и спортивным директором казахстанского клуба «Кайрат».

    «Самарские "Крылья Советов" — это большой клуб с великой историей и многочисленной армией болельщиков. Приятно стать частью "Крыльев". Сегодня с руководящим составом клуба мы обсудили текущие проблемы и пути их решения.

    Одна из главных задач — курс на открытость и прозрачность клуба. В самое ближайшее время планирую встретиться с болельщиками и пообщаться с ними на любые интересующие темы. Готов выслушать их мнения и ответить на все вопросы, — заявил Калакуцкий. 0

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