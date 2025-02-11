«Интер» — «Фиорентина»: счет матча 2:1, обзор голов

одержал победу над(2:1) в матче 24-го тура итальянской Серии А.

На 28-й минуте встречи защитник «Фиорентины» Марин Понграчич оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

На 44-й минуте гости сумели сравнять счет. Арбитр назначил пенальти в ворота «Интера», Роландо Мандрагора уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

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Хозяева вышли вперед на 52-й минуте благодаря голу Марко Арнаутовича.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Фиорентина 2:1 Голы: 1:0 Марин Понграчич (автогол) (28'), 1:1 Роландо Мандрагора (пенальти) (44'), 2:1 Марко Арнаутович (52') Предупреждения: Simone Inzaghi (31'), Raffaele Palladino (31'), Генрих Мхитарян (36'), Амир Ричардсон (39'), Хакан Чалханоглу (45 + 2'), Фабьяно Паризи (45 + 2'), Мойзе Кин (66'), Никола Залевский (70'), Николо Барелла (79')

После этого матча «Интер» занимает 2-е место в таблице Серии А с 54 очками в активе, а «Фиорентина» располагается на 6-й строчке (42).