УЕФА запретил проводить матчи сборных со зрителями

Президент Российского футбольного союзарассказал, что стартовый матч сборной России в Лиге наций УЕФА против команды Сербии пройдет в Москве без зрителей.

«До нового года национальная сборная в этом турнире проведет три матча дома, ближайший — 3 сентября с командой Сербии в Москве.

К нашему большому сожалению, УЕФА запретил федерациям играть со зрителями, но мы знаем, что команду будут поддерживать миллионы болельщиков у экранов телевизоров.

РФС будет строго соблюдать все меры безопасности и проведет эти матчи на высшем уровне», — цитирует слова Дюкова ТАСС.

Матч первого тура Лиги наций УЕФА Россия — Сербия состоится 3 сентября.

6 сентября команда Станислава Черчесова сыграет на выезде с Венгрией, а в октябре проведет домашние встречи против сборной Турции и венгров. 0