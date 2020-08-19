ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ПСЖ впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов1,2 млрд евро за финал ЛЧ. ПСЖ обыграл «Лейпциг»
  • 18:56
    • Гайч сыграет в атаке ЦСКА против «Зенита»
  • 18:04
    • «Спартак» потерял очки в Уфе
  • 17:56
    • «Локомотив» избежал поражения в матче с «Уралом»
  • 20:21
    • УЕФА запретил проводить матчи сборных со зрителями
  • 19:59
    • Дубль Роши помог «Ахмату» обыграть «Ротор»
    Все новости спорта

    УЕФА запретил проводить матчи сборных со зрителями

    Футбол Сборная России Футбол России УЕФА Лига нацийКоронавирус в спорте
    Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что стартовый матч сборной России в Лиге наций УЕФА против команды Сербии пройдет в Москве без зрителей.

    Александр Дюков
    Александр Дюков

    «До нового года национальная сборная в этом турнире проведет три матча дома, ближайший — 3 сентября с командой Сербии в Москве.

    К нашему большому сожалению, УЕФА запретил федерациям играть со зрителями, но мы знаем, что команду будут поддерживать миллионы болельщиков у экранов телевизоров.

    РФС будет строго соблюдать все меры безопасности и проведет эти матчи на высшем уровне», — цитирует слова Дюкова ТАСС.

    Матч первого тура Лиги наций УЕФА Россия — Сербия состоится 3 сентября.

    6 сентября команда Станислава Черчесова сыграет на выезде с Венгрией, а в октябре проведет домашние встречи против сборной Турции и венгров. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто станет вторым финалистом Лиги чемпионов?
  • «Лион» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
  • Способен ли ЦСКА притормозить «Зенит»?
  • «Зенит» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • На «ВТБ Арене» не будет голевой феерии?
  • «Динамо» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.02
  • Экспресс дня 19 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Лион — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Рига
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Гуанчжоу Эвергранд — Цзянсу Сунин
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Калгари — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 23:00
    •  3.39
  • Экспресс дня 20 августа
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Колрейн — Ла Фиорита
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Гленторан — ХБ Торсхавн
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры