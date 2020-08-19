УЕФА запретил проводить матчи сборных со зрителями

Александр Дюков
globallookpress.com
«До нового года национальная сборная в этом турнире проведет три матча дома, ближайший — 3 сентября с командой Сербии в Москве.
К нашему большому сожалению, УЕФА запретил федерациям играть со зрителями, но мы знаем, что команду будут поддерживать миллионы болельщиков у экранов телевизоров.
РФС будет строго соблюдать все меры безопасности и проведет эти матчи на высшем уровне», — цитирует слова Дюкова ТАСС.
Матч первого тура Лиги наций УЕФА Россия — Сербия состоится 3 сентября.
6 сентября команда Станислава Черчесова сыграет на выезде с Венгрией, а в октябре проведет домашние встречи против сборной Турции и венгров. 0