ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лаутаро Мартинес«Эль Торо» пронзил «Шахтер». «Интер» уверенно вышел в финал Лиги Европы
  • 21:46
    • Бартомеу: Если ничего не случится, тренером «Барселоны» будет Куман
  • 21:18
    • Мбаппе и Неймар выйдут в старте ПСЖ против «Лейпцига»
  • 17:58
    • «Барселона» уволила спортивного директора
  • 21:56
    • «Краснодар» взял верх над тульским «Арсеналом»
  • 20:57
    • «Тамбов» в меньшинстве одолел «Химки»
    Все новости спорта

    «Тамбов» в меньшинстве одолел «Химки»

    «Тамбов» — «Химки»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол РПЛ Футбол России Химки Тамбов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В матче 3-го тура чемпионата России «Тамбов» одержал домашнюю победу над «Химками» со счетом 1:0.

    «Тамбов»
    «Тамбов»

    Счет в матче был открыт на 14-й минуте. Каплиенко слева навесил в штрафную «Химок», Мартусевич чуть-чуть не дотянулся, махнув ногой мимо мяча, а Идову не пошёл на мяч, который в итоге прилетел к Чуперке, и тот от линии вратарской беспрепятственно «расстрелял» ворота, пробив под перекладину.

    На 40-й минуте «Тамбов» остался в меньшинстве — Грицаенко зачем-то заехал Трошечкину локтем по лицу в штрафной, пока «Химки» готовились вбросить аут. В итоге игрок хозяев получил прямую красную карточку.

    На 51-й минуте «Тамбов» заработал пенальти — Килин вошёл в штрафную гостей, прострелил в попал в руку Мартусевичу. Но Обухов с 11-метровой отметки отправил мяч выше ворот.

    «Тамбов» одержал свою первую победу в новом сезоне чемпионата России и с тремя очками поднялся на десятое место в турнирной таблице. «Химки» идут на последней, 16-й строчке (1 очко).

    В следующем туре подмосковный клуб сыграет дома с «Ахматом», а «Тамбов» отправится в гости к «Зениту».

    РПЛ. 3-й тур
    «Тамбов» — «Химки» — 1:0 (1:0)
    Гол: Чуперка, 14Нереализованный пенальти: Обухов, 53 (мимо)«Тамбов»: Рыжиков, Ойеволе, Чичерин, Рыбин (Шляков, 22), Каплиенко, Грицаенко, Карасев, Костюков (Тетрашвили, 68), Чуперка, Обухов (Панченко, 69), Карапетян (Килин, 41)«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Корян, Мартусевич, Трошечкин, Боженов (Ломовицкий, 46), Полярус, Дядюн (Липовой, 58), Алиев (Конате, 46)Предупреждения: Чуперка, 41. Дядюн, 45+1. Ломовицкий, 54. Трошечкин, 67. Конате, 70. Шляков, 79. Тихий, 86. Полярус, 90+1. Корян, 90+2Удаление: Грицаенко, 40
    0
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Пари Сен-Жермен» с немецкой дисциплиной?
  • «Лейпциг» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Кто станет вторым финалистом Лиги чемпионов?
  • «Лион» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
  • Способен ли ЦСКА притормозить «Зенит»?
  • «Зенит» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 18 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Лион — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Урал — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Европа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ахмат — Ротор
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уфа — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры