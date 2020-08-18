«Тамбов» — «Химки»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 3-го тура чемпионата Россииодержал домашнюю победу надсо счетом 1:0.

Счет в матче был открыт на 14-й минуте. Каплиенко слева навесил в штрафную «Химок», Мартусевич чуть-чуть не дотянулся, махнув ногой мимо мяча, а Идову не пошёл на мяч, который в итоге прилетел к Чуперке, и тот от линии вратарской беспрепятственно «расстрелял» ворота, пробив под перекладину.

На 40-й минуте «Тамбов» остался в меньшинстве — Грицаенко зачем-то заехал Трошечкину локтем по лицу в штрафной, пока «Химки» готовились вбросить аут. В итоге игрок хозяев получил прямую красную карточку.

На 51-й минуте «Тамбов» заработал пенальти — Килин вошёл в штрафную гостей, прострелил в попал в руку Мартусевичу. Но Обухов с 11-метровой отметки отправил мяч выше ворот.

«Тамбов» одержал свою первую победу в новом сезоне чемпионата России и с тремя очками поднялся на десятое место в турнирной таблице. «Химки» идут на последней, 16-й строчке (1 очко).

В следующем туре подмосковный клуб сыграет дома с «Ахматом», а «Тамбов» отправится в гости к «Зениту».