ЦСКА — «Тамбов»: счет матча 2:1, обзор голов

Московскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 2-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 29-й минуте открыли армейцы. Кучаев принял мяч после навеса от центра поля, обыгрался с Сигурдссоном у штрафной и резко пробил низом в правый угол ворот — Рыжиков не дотянулся до этого мяча.

На 42-й минуте счет сравнялся. Карасёв с левого фланга навесил в штрафную, где Карапетян оторвался от соперника и головой послал мяч под правую штангу ворот ЦСКА.

А на 55-й минуте, после навеса Фернандеса в штрафную «Тамбова» с правого фланга, Щенников навесил на Шкурина, чей удар головой Рыжиков потащил, но отбил мяч совсем недалеко, и Шкурин успел пробить ещё раз, отправив мяч в пустой угол.

ЦСКА одержал вторую победу в двух матчах, набрал шесть очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Тамбов» — последний (ноль очков).

19 августа армейцы сыграют в гостях против «Зенита», а днем ранее «Тамбов» на своем поле примет «Химки».