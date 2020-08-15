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    ЦСКА на своем поле обыграл «Тамбов»

    ЦСКА — «Тамбов»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над «Тамбовом» (2:1) в матче 2-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 29-й минуте открыли армейцы. Кучаев принял мяч после навеса от центра поля, обыгрался с Сигурдссоном у штрафной и резко пробил низом в правый угол ворот — Рыжиков не дотянулся до этого мяча.

    На 42-й минуте счет сравнялся. Карасёв с левого фланга навесил в штрафную, где Карапетян оторвался от соперника и головой послал мяч под правую штангу ворот ЦСКА.

    А на 55-й минуте, после навеса Фернандеса в штрафную «Тамбова» с правого фланга, Щенников навесил на Шкурина, чей удар головой Рыжиков потащил, но отбил мяч совсем недалеко, и Шкурин успел пробить ещё раз, отправив мяч в пустой угол.

    ЦСКА одержал вторую победу в двух матчах, набрал шесть очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Тамбов» — последний (ноль очков).

    19 августа армейцы сыграют в гостях против «Зенита», а днем ранее «Тамбов» на своем поле примет «Химки».

    РПЛ. 2-й тур
    ЦСКА (Москва) — «Тамбов» — 2:1 (1:1).
    Голы: Кучаев, 21 (1:0). Карапетян, 42 (1:1). Шкурин, 55 (2:1)ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Набабкин, Карпов (Магнуссон, 64), Фернандес, Сигурдссон (Гайч, 63), Марадишвили, Кучаев (Тикнизян, 89), Обляков, Дзагоев (Шкурин, 27; Бийол, 88), Дивеев«Тамбов»: Рыжиков, Ойеволе, Рыбин (Балашов, 83), Грицаенко, Чичерин, Карасев, Килин (Шляков, 83), Чуперка, Костюков (Каплиенко, 79), Карапетян, Панченко (Обухов, 57)Предупреждения: Карапетян (76), Акинфеев (90)
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