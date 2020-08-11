Чемпионат Шотландии может быть приостановлен

Боли Болинголи-Мбомбо
globallookpress.com
Перед игрой с клубом «Килмарнок» Болинголи отправился в Испанию. До начала матча его клуб об этом не знал.
«Нам известно об игроке "Селтика", нарушившем правила карантина. Сейчас мы ведем переговоры с руководителями клуба и лиги, чтобы установить факты. Если они подтвердятся и будет установлено, что существует риск для здоровья населения, у нас не останется иного выбора как приостановить чемпионат страны», — говорится в заявлении правительства Шотландии.
Ранее из-за коронавируса был отменен матч чемпионата «Сент-Джонстон» — «Абердин». Восемь игроков «Абердина» ранее нарушили карантин, отправившись в бар. После этого они принесли извинения. 0