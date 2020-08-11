Чемпионат Шотландии может быть приостановлен

Правительство Шотландии пригрозило приостановить сезон Премьер-дивизиона после того, как защитникнарушил правила карантина на фоне пандемии коронавируса.

Перед игрой с клубом «Килмарнок» Болинголи отправился в Испанию. До начала матча его клуб об этом не знал.

«Нам известно об игроке "Селтика", нарушившем правила карантина. Сейчас мы ведем переговоры с руководителями клуба и лиги, чтобы установить факты. Если они подтвердятся и будет установлено, что существует риск для здоровья населения, у нас не останется иного выбора как приостановить чемпионат страны», — говорится в заявлении правительства Шотландии.

Ранее из-за коронавируса был отменен матч чемпионата «Сент-Джонстон» — «Абердин». Восемь игроков «Абердина» ранее нарушили карантин, отправившись в бар. После этого они принесли извинения. 0