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    Чемпионат Шотландии может быть приостановлен

    Футбол Коронавирус в спорте Селтик Рейнджерс
    Правительство Шотландии пригрозило приостановить сезон Премьер-дивизиона после того, как защитник «Селтика» Боли Болинголи-Мбомбо нарушил правила карантина на фоне пандемии коронавируса.

    Боли Болинголи-Мбомбо
    Боли Болинголи-Мбомбо

    Перед игрой с клубом «Килмарнок» Болинголи отправился в Испанию. До начала матча его клуб об этом не знал.

    «Нам известно об игроке "Селтика", нарушившем правила карантина. Сейчас мы ведем переговоры с руководителями клуба и лиги, чтобы установить факты. Если они подтвердятся и будет установлено, что существует риск для здоровья населения, у нас не останется иного выбора как приостановить чемпионат страны», — говорится в заявлении правительства Шотландии.

    Ранее из-за коронавируса был отменен матч чемпионата «Сент-Джонстон» — «Абердин». Восемь игроков «Абердина» ранее нарушили карантин, отправившись в бар. После этого они принесли извинения. 0

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