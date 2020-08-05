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    Голы Лукаку и Эриксена вывели «Интер» в четвертьфинал Лиги Европы

    «Интер» — «Хетафе»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В рамках 1/8 финала Лиги Европы «Интер» в Гельзенкирхене обыграл «Хетафе» — 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Нерадзурри» вышли вперед на 33-й минуте, когда Ромелу Лукаку поразил чужие ворота ударом с пределом штрафной площади после передачи Алессандро Бастони.

    На 74-й минуте Диего Годин сыграл рукой в своей штрафной, поэтому арбитр назначил пенальти. Однако Хорхе Молина, подошедший к 11-метровой отметке, не попал в створ ворот, пробив рядом со штангой.

    Миланская команда удвоила свое преимущество на 83-й минуте. Гол забил Кристиан Эриксен, воспользовавшийся неслаженными действиями обороны соперника.

    Лига Европы. 1/8 финала
    «Интер» (Италия) — «Хетафе» (Испания) — 2:0 (1:0)
    Голы: Лукаку, 33 (1:0). Эриксен, 83 (2:0)Нереализованный пенальти: Хорхе Молина, 76 (мимо)«Интер»: Ханданович, Годин, Янг, де Фрай, Д`Амброзио (Бираги, 85), Бастони, Брозович (Эриксен, 82), Гальярдини, Барелла, Лукаку, Мартинес (Санчес, 70)«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом (Хорхе Молина, 69), Суарес, Даконам, Оливера (Портильо, 88), Кукурелья, Тимор, Максимович (Анхель, 56), Арамбарри (Дуро, 89), Мата (Хасон, 69)Предупреждение: Суарес, 90

    «Интер» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, где сыграет с «Рейнджерс» или «Байером». 0

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