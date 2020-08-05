«Интер» — «Хетафе»: счет матча 2:0, обзор голов

В рамках 1/8 финала Лиги Европыв Гельзенкирхене обыграл— 2:0.

«Нерадзурри» вышли вперед на 33-й минуте, когда Ромелу Лукаку поразил чужие ворота ударом с пределом штрафной площади после передачи Алессандро Бастони.

На 74-й минуте Диего Годин сыграл рукой в своей штрафной, поэтому арбитр назначил пенальти. Однако Хорхе Молина, подошедший к 11-метровой отметке, не попал в створ ворот, пробив рядом со штангой.

Миланская команда удвоила свое преимущество на 83-й минуте. Гол забил Кристиан Эриксен, воспользовавшийся неслаженными действиями обороны соперника.

Лига Европы. 1/8 финала «Интер» (Италия) — «Хетафе» (Испания) — 2:0 (1:0) Голы: Лукаку, 33 (1:0). Эриксен, 83 (2:0)Нереализованный пенальти: Хорхе Молина, 76 (мимо)«Интер»: Ханданович, Годин, Янг, де Фрай, Д`Амброзио (Бираги, 85), Бастони, Брозович (Эриксен, 82), Гальярдини, Барелла, Лукаку, Мартинес (Санчес, 70)«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом (Хорхе Молина, 69), Суарес, Даконам, Оливера (Портильо, 88), Кукурелья, Тимор, Максимович (Анхель, 56), Арамбарри (Дуро, 89), Мата (Хасон, 69)Предупреждение: Суарес, 90

«Интер» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, где сыграет с «Рейнджерс» или «Байером». 0