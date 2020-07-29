ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рахим СтерлингКак догнать «Ливерпуль»? «МанСити» вновь стремится на вершину
  • 19:15
    • Полный календарь РПЛ 2020/2021 опубликован на LiveSport.Ru
  • 23:30
    • «Барселона» подаст в суд на Артура из-за его отказа играть в Лиге чемпионов
  • 20:58
    • «Спартак» предложил Кокорину контракт на три года — СМИ
  • 20:31
    • Источник: «Сочи» может арендовать Мамману
  • 20:00
    • Тренер «Крыльев Советов» Осинькин: Как команда мы не существуем
    Все новости спорта

    Евсеев: Почему мы почти в феврале играем в Екатеринбурге?

    Футбол Уфа РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о календаре нового сезона РПЛ.

    Вадим Евсеев
    Вадим Евсеев

    «Узнали календарь на сезон. В августе 4 игры дома против команд, которые финишировали на 2-м, 5-м, 6-м и 7-м местах.

    Думаю, зрителям будет интересно и эти матчи должны подогреть интерес к чемпионату в целом.

    6 стартовых туров сыграем меньше чем за 3 недели, но это нормально. Условия одинаковые для всех.

    Мне сложно понять, если объявлено, что зимой надо играть в южных городах, почему мы в феврале играем в Екатеринбурге? Погода там идентична уфимской, это вызывает вопросы.

    Но в целом, даже учитывая серии выездных матчей в начале и конце сезона, все нормально. И одинаково для всех. В любом случае каждому клубу играть дома и в гостях», — написал Евсеев в Instagram.

    Календарь и таблица РПЛ

    Полностью календарь РПЛ на сезон 2020/2021 уже опубликован на LiveSport.Ru. В календаре можно кликнуть на название одной или двух команд, все их матчи будут подсвечены для более удобного поиска. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Сбывшиеся мечты «МЮ», провал «Лестера» и «Золотая бутса» Варди
  • Вчера в 03:06
    •
  • Прогноз
  • «Лацио» — «Брешиа»
  • 1.63
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Милане соперники не захотят терять очки
  • «Интер» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • Обыграет ли «Лацио» аутсайдеров крупно?
  • «Лацио» — «Брешиа». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • «Сампдория» и «Милан» в этот раз должны забить больше
  • «Сампдория» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.32
  • Экспресс дня 29 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лацио — Брешиа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Сампдория — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Брентфорд — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Торино — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кальяри — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Фиорентина — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Сассуоло — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Удинезе — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры