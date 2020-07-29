Евсеев: Почему мы почти в феврале играем в Екатеринбурге?

Главный тренер «Уфы»поделился мнением о календаре нового сезона РПЛ.

«Узнали календарь на сезон. В августе 4 игры дома против команд, которые финишировали на 2-м, 5-м, 6-м и 7-м местах.

Думаю, зрителям будет интересно и эти матчи должны подогреть интерес к чемпионату в целом.

6 стартовых туров сыграем меньше чем за 3 недели, но это нормально. Условия одинаковые для всех.

Мне сложно понять, если объявлено, что зимой надо играть в южных городах, почему мы в феврале играем в Екатеринбурге? Погода там идентична уфимской, это вызывает вопросы.

Но в целом, даже учитывая серии выездных матчей в начале и конце сезона, все нормально. И одинаково для всех. В любом случае каждому клубу играть дома и в гостях», — написал Евсеев в Instagram.

Календарь и таблица РПЛ

Полностью календарь РПЛ на сезон 2020/2021 уже опубликован на LiveSport.Ru. В календаре можно кликнуть на название одной или двух команд, все их матчи будут подсвечены для более удобного поиска. 0