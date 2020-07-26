Проведение матча «Манчестер Сити» — «Реал» оказалось под вопросом

Рахим Стерлинг
globallookpress.com
Британское правительство ввело двухнедельный карантин для приезжающих из Испании, в которой в последнее время ухудшилась ситуация с коронавирусом.
Теперь власти Британии должны определить, придется ли испанскому клубу по прибытии в страну уйти в полном составе на самоизоляцию. УЕФА намерен провести переговоры по этому поводу.
Отмечается, что только 24 июля в Испании было зафиксировано свыше 900 случаев заражения Covid-19.
«Манчестер Сити» и «Реал» должны сыграть в Манчестере 7 августа. В первом матче «горожане» победили со счетом 2:1. 0