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    Проведение матча «Манчестер Сити» — «Реал» оказалось под вопросом

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    Проведение ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» оказалось под вопросом, сообщает AS.

    Рахим Стерлинг
    Рахим Стерлинг

    Британское правительство ввело двухнедельный карантин для приезжающих из Испании, в которой в последнее время ухудшилась ситуация с коронавирусом.

    Теперь власти Британии должны определить, придется ли испанскому клубу по прибытии в страну уйти в полном составе на самоизоляцию. УЕФА намерен провести переговоры по этому поводу.

    Отмечается, что только 24 июля в Испании было зафиксировано свыше 900 случаев заражения Covid-19.

    «Манчестер Сити» и «Реал» должны сыграть в Манчестере 7 августа. В первом матче «горожане» победили со счетом 2:1. 0

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