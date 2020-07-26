Проведение матча «Манчестер Сити» — «Реал» оказалось под вопросом

Проведение ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионовоказалось под вопросом, сообщает AS.

Британское правительство ввело двухнедельный карантин для приезжающих из Испании, в которой в последнее время ухудшилась ситуация с коронавирусом.

Теперь власти Британии должны определить, придется ли испанскому клубу по прибытии в страну уйти в полном составе на самоизоляцию. УЕФА намерен провести переговоры по этому поводу.

Отмечается, что только 24 июля в Испании было зафиксировано свыше 900 случаев заражения Covid-19.

«Манчестер Сити» и «Реал» должны сыграть в Манчестере 7 августа. В первом матче «горожане» победили со счетом 2:1. 0