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    «Зенит» вышел в финал Кубка России

    «Зенит» — «Спартак»: счет 2:1, обзор голов

    Футбол Кубок России Футбол России Зенит Спартак
    В матче полуфинала Кубка России «Зенит» с минимальным отрывом выиграл у «Спартака» (2:1) и прошел в финал турнира.

    Футболисты «Зенита»
    Футболисты «Зенита»

    Счет открыл Артем Дзюба, который отличился точным ударом с пенальти на 24 минуте.

    На 43 минуте Самюэль Жиго подставил ногу после сброса головой от партнера, но гол не засчитали из-за оффсайда.

    Концовка первой половины получилась жаркой. Сначала на 46 минуте Александр Соболев с подачи Зелимхана Бакаева забил головой, а спустя две минуты Далер Кузяев «порвал» сетку ворот, в упор расстреляв вратаря. Передачу отдал Малком, который «на велосипеде» прошел с левого фланга по лицевой линии практически до вратарской зоны.

    Счет 2:1 — «Зенит» проходит в финал Кубка России, где встретится с московскими «Химками».

    Кубок России. 1/2 финала
    «Зенит» — «Спартак» — 2:1
    Голы: 1:0 — 24, пенальти Дзюба, 1:1 — 45 Соболев, 2:1 — 45 Кузяев«Зенит»: Кержаков, Ракицкий, Иванович, Караваев (Осорио, 77), Жирков, Кузяев (Сутормин, 90), Барриос, Малком, Дуглас Сантос (Оздоев, 62), Азмун (Дриусси, 90), Дзюба«Спартак»: Максименко, Маслов, Джикия, Айртон, Жиго, Умяров (Тил, 70), Бакаев, Крал, Гапонов (Рассказов, 53), Соболев, Ларссон (Мирзов, 87)Предупреждения: Дуглас Сантос (2), Барриос (17), Гапонов (24), Ракицкий (27), Соболев (39), Айртон (74), Джикия (81), Кузяев (81), Оздоев (89), Жиго (90)
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