«Зенит» — «Спартак»: счет 2:1, обзор голов

В матче полуфинала Кубка Россиис минимальным отрывом выиграл у(2:1) и прошел в финал турнира.

Счет открыл Артем Дзюба, который отличился точным ударом с пенальти на 24 минуте.

На 43 минуте Самюэль Жиго подставил ногу после сброса головой от партнера, но гол не засчитали из-за оффсайда.

Концовка первой половины получилась жаркой. Сначала на 46 минуте Александр Соболев с подачи Зелимхана Бакаева забил головой, а спустя две минуты Далер Кузяев «порвал» сетку ворот, в упор расстреляв вратаря. Передачу отдал Малком, который «на велосипеде» прошел с левого фланга по лицевой линии практически до вратарской зоны.

Счет 2:1 — «Зенит» проходит в финал Кубка России, где встретится с московскими «Химками».