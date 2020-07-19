«Зенит» — «Спартак»: счет 2:1, обзор голов

Футболисты «Зенита»
globallookpress.com
Счет открыл Артем Дзюба, который отличился точным ударом с пенальти на 24 минуте.
На 43 минуте Самюэль Жиго подставил ногу после сброса головой от партнера, но гол не засчитали из-за оффсайда.
Концовка первой половины получилась жаркой. Сначала на 46 минуте Александр Соболев с подачи Зелимхана Бакаева забил головой, а спустя две минуты Далер Кузяев «порвал» сетку ворот, в упор расстреляв вратаря. Передачу отдал Малком, который «на велосипеде» прошел с левого фланга по лицевой линии практически до вратарской зоны.
Счет 2:1 — «Зенит» проходит в финал Кубка России, где встретится с московскими «Химками».
Кубок России. 1/2 финала
«Зенит» — «Спартак» — 2:1
Голы: 1:0 — 24, пенальти Дзюба, 1:1 — 45 Соболев, 2:1 — 45 Кузяев«Зенит»: Кержаков, Ракицкий, Иванович, Караваев (Осорио, 77), Жирков, Кузяев (Сутормин, 90), Барриос, Малком, Дуглас Сантос (Оздоев, 62), Азмун (Дриусси, 90), Дзюба«Спартак»: Максименко, Маслов, Джикия, Айртон, Жиго, Умяров (Тил, 70), Бакаев, Крал, Гапонов (Рассказов, 53), Соболев, Ларссон (Мирзов, 87)Предупреждения: Дуглас Сантос (2), Барриос (17), Гапонов (24), Ракицкий (27), Соболев (39), Айртон (74), Джикия (81), Кузяев (81), Оздоев (89), Жиго (90)