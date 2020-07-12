Джеррард может возглавить английский клуб

Стивен Джеррард
globallookpress.com
По информации издания, руководство «Бристоль Сити», уволившее Ли Джонсона, рассматривает на вакантный пост кандидатуру экс-капитана «Ливерпуля».
Также в шорт-лист клуба, выступающего в Чемпионшипе, входят Крис Хьютон, Ли Бойер и Райан Лоу.
Перед новым тренером будет стоять задача выйти в АПЛ, и наилучшим вариантом для осуществления планов, по мнению руководства, является именно Джеррард.
Контракт Джеррарда с «Рейнджерс» рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате Шотландии. 0