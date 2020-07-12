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    Джеррард может возглавить английский клуб

    Футбол Рейнджерс Бристоль Сити Чемпионшип Футбол Англии
    Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Стивен Джеррард может возглавить английский клуб, сообщает Express.

    Стивен Джеррард
    Стивен Джеррард

    По информации издания, руководство «Бристоль Сити», уволившее Ли Джонсона, рассматривает на вакантный пост кандидатуру экс-капитана «Ливерпуля».

    Также в шорт-лист клуба, выступающего в Чемпионшипе, входят Крис Хьютон, Ли Бойер и Райан Лоу.

    Перед новым тренером будет стоять задача выйти в АПЛ, и наилучшим вариантом для осуществления планов, по мнению руководства, является именно Джеррард.

    Контракт Джеррарда с «Рейнджерс» рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате Шотландии. 0

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