Джеррард может возглавить английский клуб

Главный тренер шотландского «Рейнджерс»может возглавить английский клуб, сообщает Express.

По информации издания, руководство «Бристоль Сити», уволившее Ли Джонсона, рассматривает на вакантный пост кандидатуру экс-капитана «Ливерпуля».

Также в шорт-лист клуба, выступающего в Чемпионшипе, входят Крис Хьютон, Ли Бойер и Райан Лоу.

Перед новым тренером будет стоять задача выйти в АПЛ, и наилучшим вариантом для осуществления планов, по мнению руководства, является именно Джеррард.

Контракт Джеррарда с «Рейнджерс» рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате Шотландии. 0