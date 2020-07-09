Комитет по этике рассмотрит высказывание гендиректора «Зенита»

Александр Медведев
globallookpress.com
«На основании обращения ФК "Спартак" руководство РФС обратилось в комитет по этике для рассмотрения высказывания генерального директора ФК "Зенит" Александра Медведева», — говорится в заявлении.
Напомним, после матча «Краснодар» — «Зенит» (2:4) в сети появилосьо видео, на котором Артем Дзюба и Сердар Азмун имитируют половой акт.
Медведев заявил, что футболисты просто дурачились, и отметил, что происходящее на видео — отсылка к будущему матчу против «Спартака». 0