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    Комитет по этике рассмотрит высказывание гендиректора «Зенита»

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    Российский футбольный союз обратился в комитет по этике для рассмотрения высказывания гендиректора «Зенита» Александра Медведева, сообщили в службе коммуникаций РФС.

    Александр Медведев
    Александр Медведев

    «На основании обращения ФК "Спартак" руководство РФС обратилось в комитет по этике для рассмотрения высказывания генерального директора ФК "Зенит" Александра Медведева», — говорится в заявлении.

    Напомним, после матча «Краснодар» — «Зенит» (2:4) в сети появилосьо видео, на котором Артем Дзюба и Сердар Азмун имитируют половой акт.

    Медведев заявил, что футболисты просто дурачились, и отметил, что происходящее на видео — отсылка к будущему матчу против «Спартака». 0

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