Арбитром финала Кубка Украины впервые в истории назначена женщина

Украинская ассоциация футбола сообщила о назначении судей на финал Кубка Украины, который состоится в Харькове на стадионе «Металлист» в среду 8 июля.

Главным арбитром матча киевского «Динамо» и полтавской «Ворсклы» назначена 39-летняя харьковчанка Екатерина Монзуль. Помогать ей будут Александра Ардашева и Марина Стрелецкая.

Таким образом, Монзуль стала первой женщиной, которая будет работать на финале Кубка Украины. Ранее, она стала главным арбитром обоих полуфиналов нынешнего розыгрыша.

17 июня «Динамо» победило в гостях «Минай» (2:0), а 24 июня «Ворскла» в серии пенальти одолела на выезде «Мариуполь» после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время 0