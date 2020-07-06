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    Арбитром финала Кубка Украины впервые в истории назначена женщина

    Футбол Кубок Украины Футбол Украины Динамо Киев Ворскла
    Украинская ассоциация футбола сообщила о назначении судей на финал Кубка Украины, который состоится в Харькове на стадионе «Металлист» в среду 8 июля.

    Екатерина Монзуль
    Екатерина Монзуль

    Главным арбитром матча киевского «Динамо» и полтавской «Ворсклы» назначена 39-летняя харьковчанка Екатерина Монзуль. Помогать ей будут Александра Ардашева и Марина Стрелецкая.

    Таким образом, Монзуль стала первой женщиной, которая будет работать на финале Кубка Украины. Ранее, она стала главным арбитром обоих полуфиналов нынешнего розыгрыша.

    17 июня «Динамо» победило в гостях «Минай» (2:0), а 24 июня «Ворскла» в серии пенальти одолела на выезде «Мариуполь» после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время 0

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