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    Николич: Решение игроков «Локо» о самоизоляции стало моей первой победой

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    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал матч 24-го тура с «Рубином» (2:0).

    Марко Николич
    Марко Николич

    «ФК "Локомотив" показал очень хорошую игру.Я доволен, что мы увозим три очка, потому что "Рубин" более чем достойный соперник.

    Мне понравилась наша игра, особенно в первой половине, когда владение мячом достигало, наверное, 60 процентов.

    Мы контролировали ситуацию. Теперь возвращаемся на базу и готовимся к следующему матчу — он состоится уже через три дня.

    Для меня команда состоит не из 11 игроков. Команда — это все футболисты, которые готовятся к матчу, весь коллектив.

    Антон Миранчук и Соломон Кверквелия сыграли хорошо и помогли команде. Я доволен коллективной игрой.

    Но нам по-прежнему не хватает травмированных ребят — Фарфана, Джорджевича, Ротенберга. Не хватало дисквалифицированного Рифата.

    Надеюсь, что все травмированные скоро вернутся в строй. Также неплохой матч провел Рыбчинский. Я рад за Дмитрия.

    Антон Миранчук пока не готов на сто процентов. Это очень талантливый футболист, которого нам не хватает. Ему было важно выйти на поле и почувствовать игровой ритм.

    Антон в последний раз играл еще против "Партизана" на сборах. Надеюсь, он скоро вернется в состав.

    Когда я только пришел, у нас с футболистами было много разговоров, что нужно попасть в Лигу чемпионов, что впереди восемь финалов.

    И спустя три или четыре дня лидеры "Локомотива" Гилерме, Крыховяк и Чорлука подошли ко мне с предложением изолироваться на базе, которое я был счастлив принять.

    Оно показало, что игроки в команде переживают за результат, что они неравнодушны.

    Моя первая победа с "Локомотивом" была не над "Оренбургом". Первая победа — именно это решение футболистов. Этот момент меня тронул», — цитирует Николича пресс-служба «Локомотива».

    «Локомотив» с четырьмя победами подряд занимает второе место в РПЛ, набрав 47 очков. У лидера «Зенита» — 56, а ближайший преследователь «Краснодар» имеет 41, сыграв на две игры меньше.

    30 июня «Локомотив» примет «Крылья Советов». 0

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