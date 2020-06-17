Флик: Следующая цель «Баварии» — Кубок Германии

Главный тренерназвал следующую цель мюнхенцев после победы в чемпионате Германии.

«Комплимент команде! То, как мы играли в последние месяцы — это страсть, характер, удовольствие от игры, командный дух. Поначалу "Вердер" не хотел многого. Но затем, когда мы остались в меньшинстве, они стали действовать смело.

Сегодня не будет никакой критики в адрес команды. Необходимо осознать как команда этого добилась. Невозможно добиться успеха в одиночку, только вместе. Здорово быть в центре всего этого. Mia san Mia отражает уверенность в силах, которую олицетворяет эта команда. Парни обладают невероятным уровнем, а тренерский штаб доверяет им.

Это "Бавария" Мюнхен, и она ставит перед собой всегда самые высокие цели. Мы сделали первый шаг. Следующая цель — Кубок Германии. Лигу чемпионов нельзя спланировать. Будет лишь один матч. Мы должны будем быть в отменной форме», — приводит слова Флика официальный сайт «Баварии».

Напомним, обыграв накануне на выезде «Вердер» со счетом 1:0, «Бавария» оформила восьмой подряд чемпионский титул. 0