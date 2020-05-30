Зобнин: Температуры не было, но потерял обоняние и вкус

Полузащитник сборной Россиирассказал о перенесенной коронавирусной инфекции.

Напомним, что тест на коронавирус показал наличие у Зобнина антител, что означает — игрок «Спартака» переболел Covid-19, сам того не заметив.

«Все хорошо, чувствую себя отлично, полон сил. Сам не почувствовал, как это происходило, переболел бессимптомно. Температуры не было. Правда, немного потерял обоняние.

Я люблю молочные продукты, и когда их употреблял, заметил, что не чувствую вкус кефира, а разные фруктовые йогурты для меня кажутся одинаковыми. Можно было обычные йогурты пить, без добавок», — приводит слова игрока пресс-служба РФС. 0