СМИ назвали дату рестарта АПЛ

Издание The Telegraph получило информацию о том, когда состоится долгожданный рестарт английской Премьер-лиги.

Первый матч после начала пандемии коронавируса состоится 17 июня. В этот день пройдут перенесенные встречи «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Арсенал».

Следующий матч может состояться 19 июня, однако полноценное возвращение встреч несыгранных туров состоится днем позднее.

В АПЛ надеются завершить сезон 1-2 августа. Финал Кубка Англии, скорее всего, пройдет 8 августа.

Нынешний сезон в Англии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. 0