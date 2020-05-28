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    СМИ назвали дату рестарта АПЛ

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    Издание The Telegraph получило информацию о том, когда состоится долгожданный рестарт английской Премьер-лиги.

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард
    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард

    Первый матч после начала пандемии коронавируса состоится 17 июня. В этот день пройдут перенесенные встречи «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Арсенал».

    Следующий матч может состояться 19 июня, однако полноценное возвращение встреч несыгранных туров состоится днем позднее.

    В АПЛ надеются завершить сезон 1-2 августа. Финал Кубка Англии, скорее всего, пройдет 8 августа.

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