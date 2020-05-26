Гендиректор «Уфы» прокомментировал слухи о возможной продаже клуба

Генеральный директор «Уфы»отреагировал на слухи о том, что у клуба может смениться владелец.

«Мы клуб, который заточен на бизнес-проекты. Остальное должно решаться в тишине», — сказал Газизов «Чемпионату».

Ранее в СМИ появилась информация, что на приобретение российского клуба претендуют Red Bull и City Football Group. Первая компания владеет «Лейпцигом» и «Зальцбургом», вторая — «Манчестер Сити», «Нью-Йорк Сити» и еще рядом клубов.

Отметим, что в 2016 году из «Уфы» в английский клуб перешел полузащитник Александр Зинченко.

«Уфа» была основана в 2009 году. В высшем дивизионе чемпионата России она выступает с сезона-2014/15.

В настоящий момент команда занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, имея в активе 27 очков. 0