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    Гендиректор «Уфы» прокомментировал слухи о возможной продаже клуба

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    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на слухи о том, что у клуба может смениться владелец.

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов

    «Мы клуб, который заточен на бизнес-проекты. Остальное должно решаться в тишине», — сказал Газизов «Чемпионату».

    Ранее в СМИ появилась информация, что на приобретение российского клуба претендуют Red Bull и City Football Group. Первая компания владеет «Лейпцигом» и «Зальцбургом», вторая — «Манчестер Сити», «Нью-Йорк Сити» и еще рядом клубов.

    Отметим, что в 2016 году из «Уфы» в английский клуб перешел полузащитник Александр Зинченко.

    «Уфа» была основана в 2009 году. В высшем дивизионе чемпионата России она выступает с сезона-2014/15.

    В настоящий момент команда занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, имея в активе 27 очков. 0

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