«Унион» — «Бавария»: счет 0:2, обзор голов

На 19 минуте гол Томаса Мюллера не засчитали из-за офсайда. Однако под завесу первого тайма команда все же забила. Это сделал Роберт Левандовски.
За 10 минут до конца основного времени Бенджамен Павар удвоил преимущество гостей.
«Бавария» набрала 58 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Унион» 12-й с 30 баллами на счету.
Бундеслига. 26 тур
«Унион» — «Бавария» — 0:2
Голы: 0:1 — 40, пенальти Левандовски, 0:2 — 80 Павар«Унион»: Гикевич, Триммель, Суботич, Хюбнер, Ленц, Премель (Кроос, 85), Андрих (Гентнер, 71), Бюльтер (Рюэрсон, 85), Шлоттербек, Уджа (Андерссон, 71), Ингвартсен (Меес, 81)«Бавария»: Нойер, Алаба, Боатенг, Павар, Киммих, Гнабри (Перишич, 85), Дэвис, Горетцка (Коман, 71), Алькантара, Левандовски, Мюллер (Кюизанс, 89)Предупреждения: Ленц (12), Дэвис (36), Шлоттербек (51)