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    «Бавария» одержала первую победу в Бундеслиге после перерыва

    «Унион» — «Бавария»: счет 0:2, обзор голов

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    В матче 26 туре немецкой Бундеслиги «Бавария» на выезде обыграла «Унион» со счетом 0:2.

    Томас Мюллер
    Томас Мюллер

    На 19 минуте гол Томаса Мюллера не засчитали из-за офсайда. Однако под завесу первого тайма команда все же забила. Это сделал Роберт Левандовски.

    За 10 минут до конца основного времени Бенджамен Павар удвоил преимущество гостей.

    «Бавария» набрала 58 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Унион» 12-й с 30 баллами на счету.

    Бундеслига. 26 тур
    «Унион» — «Бавария» — 0:2
    Голы: 0:1 — 40, пенальти Левандовски, 0:2 — 80 Павар«Унион»: Гикевич, Триммель, Суботич, Хюбнер, Ленц, Премель (Кроос, 85), Андрих (Гентнер, 71), Бюльтер (Рюэрсон, 85), Шлоттербек, Уджа (Андерссон, 71), Ингвартсен (Меес, 81)«Бавария»: Нойер, Алаба, Боатенг, Павар, Киммих, Гнабри (Перишич, 85), Дэвис, Горетцка (Коман, 71), Алькантара, Левандовски, Мюллер (Кюизанс, 89)Предупреждения: Ленц (12), Дэвис (36), Шлоттербек (51)
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