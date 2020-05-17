«Унион» — «Бавария»: счет 0:2, обзор голов

В матче 26 туре немецкой Бундеслигина выезде обыграласо счетом 0:2.

На 19 минуте гол Томаса Мюллера не засчитали из-за офсайда. Однако под завесу первого тайма команда все же забила. Это сделал Роберт Левандовски.

За 10 минут до конца основного времени Бенджамен Павар удвоил преимущество гостей.

«Бавария» набрала 58 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Унион» 12-й с 30 баллами на счету.