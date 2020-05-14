Шевченко: Я хочу однажды вернуться в «Милан» в качестве тренера

Главный тренер сборной Украиныпризнался, что мечтает в будущем возглавить «Милан».

«Сейчас самое важное — попытаться закончить этот сезон. Каждый игрок должен отдать все свои силы, чтобы хорошо закончить сезон. После этого мы посмотрим, что будет дальше и что будет с будущим "Миланом".

Я хочу однажды вернуться в "Милан" в качестве тренера. "Милан" всегда будет в моем сердце, я очень люблю их фанатов. Посмотрим, когда это произойдет, но одна из моих целей — вернуться к "россонери2 в качестве тренера. Пока я думаю только об Украине. Я сосредоточен только на сборной", — цитирует Шевченко Milannews.it.

Шевченко с 1999 по 2006 год, а также в сезоне-2008/09 играл за "россонери". Он самый успешный нападающий "Милана" за последние 25 лет, забивший 175 голов. 0