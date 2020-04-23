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    «Ренн» оценил в 50 миллионов евро 17-летнего хавбека, которым интересуется «Реал»

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    Французский «Ренн» хочет получить 50 миллионов евро за трансфер полузащитника Эдуардо Камавинга, которым интересуется мадридский «Реал», сообщает испанский As.

    Эдуардо Камавинга
    Эдуардо Камавинга

    Сообщалось, что «сливочные» видят в Камавинга замену Каземиро и уже контактировали с его агентами.

    Оценочная стоимость 17-летнего француза ангольского происхождения менее года назад составляла 4 миллиона евро.

    Но после победы «Ренна» над ПСЖ в августе (2:1) стоимость выросла в разы, а в марте — достигла 42 миллионов. На данный момент Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 37,5 миллиона евро.

    Камавинга подписал контракт с «Ренном» в 16 лет, став самым самым молодым профессиональным игроком в истории клуба.

    Хавбек также стал первым игроком 2002 года рождения, который дебютировал в топ-5 лигах Европы.

    В текущем сезоне он провел 36 матчей за «Ренн», забил один гол и отдал два голевых паса, а также сыграл первый матч за сборную Франции до 21 года. 0

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