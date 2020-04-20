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    Французский политик: Кризис уберёт иррациональность из профессионального спорта

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    По мнению французского политика Даниэля Кон-Бендита, кризис, вызванный пандемией коронавируса, собьет трансферную стоимость футболистов. Он считает, что после этого цена Килиана Мбаппе упадет с 200 млн евро до 35 млн.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    «После коронавирусного кризиса Мбаппе будет стоить скорее € 35-40 млн, чем € 200 млн. Этот кризис уберёт иррациональность из профессионального спорта. Как будто произошла ядерная атака, и всё должно быть восстановлено, но на других базах.

    Всё это затронет не только стоимость игроков, но и их зарплаты, имиджевые права и размеры рекламных контрактов, которые, скорее всего, тоже придётся сократить. Не думаю, что футболисты будут играть хуже, потому что им начнут платить меньше.

    Представьте, какая бы была финансовая катастрофа, если бы "Пари Сен-Жермен" перед этим кризисом согласился продать Килиана мадридскому "Реалу" за астрономическую сумму», — цитирует политика AS. 0

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