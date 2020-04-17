Азмуном заинтересовались еще три клуба из АПЛ

Нападающийтакже заинтересовал три клуба из английской Премьер-лиги, сообщает издание Area Napoli.

По данным источника, иранского футболиста хотят подписать «Лестер», «Вест Хэм» и «Эвертон».

Также отмечается, что «Наполи» все еще заинтересован в покупке Азмуна. Неаполитанцы хотят заменить иранским форвардом Аркадиуша Милика, который, скорее всего, покинет клуб этим летом.

В текущем сезоне форвард провел 21 матч в РПЛ, забил 10 голов и сделал шесть результативных передач. Его контракт с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

«Зенит» планирует выручить за иранца не менее чем 35 миллионов евро. 0