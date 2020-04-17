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    Азмуном заинтересовались еще три клуба из АПЛ

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    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун также заинтересовал три клуба из английской Премьер-лиги, сообщает издание Area Napoli.

    Сердар Азмун
    Сердар Азмун

    По данным источника, иранского футболиста хотят подписать «Лестер», «Вест Хэм» и «Эвертон».

    Также отмечается, что «Наполи» все еще заинтересован в покупке Азмуна. Неаполитанцы хотят заменить иранским форвардом Аркадиуша Милика, который, скорее всего, покинет клуб этим летом.

    В текущем сезоне форвард провел 21 матч в РПЛ, забил 10 голов и сделал шесть результативных передач. Его контракт с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

    «Зенит» планирует выручить за иранца не менее чем 35 миллионов евро. 0

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