В Белоруссии не видят оснований закрывать футбольный чемпионат

Министр спорта и туризма Белоруссиивысказался о возможной приостановке чемпионата страны по футболу из-за пандемии COVID-19.

«Если ситуация будет ухудшаться (а на сегодня предпосылок нет), то будут более жёсткие меры по приостановке чемпионата. Сегодня такой необходимости нет. Чемпионат интересный, люди смотрят. Футбол — вид спорта номер один.

Нет оснований закрывать высшую лигу. Количество зрителей на стадионе уменьшилось на 70%. Все в шахматном порядке сидят. Проводят дезинфекцию рук. Главное, чтобы каждый гражданин правильно оценивал складывающуюся ситуацию.

Никто никого на стадион не загоняет. Можешь идти на стадион, можешь — не идти», — приводит слова Ковальчука By.tribuna.com.

Напомним, чемпионат Белоруссии остается единственным в Европе и одним из четырех профессиональных турниров в мире, где во время пандемии вируса Covid-19 продолжаются матчи. 0