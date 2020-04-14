Алиев: Назвал коронавирус фейком и мое мнение не поменялось

Бывший игрок киевского «Динамо» и московского «Локомотива»высказался касательно шумихи вокруг коронавируса. По его мнению, СМИ слишком преувеличивают.

«Недавно гулял с собакой — у нас на набережной очень много людей. Кто-то в масках, кто-то без них. Я даже не видел полицейских.

Я называл коронавирус фейком? Сейчас я соблюдаю меры предосторожности, чтобы не заболеть, но мое мнение не поменялось. Да, сдавал тест на COVID-19. Все хорошо, результат отрицательный. Этот тест я сдал для себя.

Но СМИ сильно перегибают в публикациях. Они пугают людей! Болезней очень много, не предавали же такой огласки. Значит, это кому-то нужно наверху. Непонятно, для чего это все делается», — приводит слова Алиева Sport24. 0