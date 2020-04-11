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    Ташуев: Сегодня белорусский футбол по уровню выше российского

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    Бывший тренера «Краснодар» и солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев высказался по поводу критики уровня чемпионата Белоруссии со стороны некоторых российских специалистов.

    Сергей Ташуев
    Сергей Ташуев

    «Я их высказывания воспринимаю не иначе, как российский мажор. Так говорят люди, которые поднялись на какой-то уровень, побыли там, потом опустились и на сегодняшние вещи смотрят свысока.

    Им нужно обратить внимание на себя и подумать, кто они, откуда они взялись. Мне было очень неприятно слышать такие отзывы о чемпионате Белоруссии, тем более я сам там работал.

    По моему мнению, сегодня белорусский футбол по уровню выше российского. Почему я так считаю? Так посмотрите, какие огромные деньги вложили в футбол в России, а какие маленькие — в Белоруссии.

    При этом особой разницы нет. Да, в России чуть лучше подбор игроков, освещение СМИ, стадионы, но не намного. Чемпионат России силен не настолько, сколько в него вложили денег.

    Вы же посмотрите, как российские клубы "успешно" сыграли в еврокубках. Ни один коллектив не вышел в плей-офф.

    В общем, надо уважать людей. А если считаете не самым сильным первенство Белоруссии, то приезжайте, докажите, чего вы стоите. Приезжали многие, и чего добились? Что-то у них не получается», — заявил Ташуев в интервью Tribuna.by. 0

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