Ташуев: Сегодня белорусский футбол по уровню выше российского

Бывший тренера «Краснодар» и солигорского «Шахтера»высказался по поводу критики уровня чемпионата Белоруссии со стороны некоторых российских специалистов.

«Я их высказывания воспринимаю не иначе, как российский мажор. Так говорят люди, которые поднялись на какой-то уровень, побыли там, потом опустились и на сегодняшние вещи смотрят свысока.

Им нужно обратить внимание на себя и подумать, кто они, откуда они взялись. Мне было очень неприятно слышать такие отзывы о чемпионате Белоруссии, тем более я сам там работал.

По моему мнению, сегодня белорусский футбол по уровню выше российского. Почему я так считаю? Так посмотрите, какие огромные деньги вложили в футбол в России, а какие маленькие — в Белоруссии.

При этом особой разницы нет. Да, в России чуть лучше подбор игроков, освещение СМИ, стадионы, но не намного. Чемпионат России силен не настолько, сколько в него вложили денег.

Вы же посмотрите, как российские клубы "успешно" сыграли в еврокубках. Ни один коллектив не вышел в плей-офф.

В общем, надо уважать людей. А если считаете не самым сильным первенство Белоруссии, то приезжайте, докажите, чего вы стоите. Приезжали многие, и чего добились? Что-то у них не получается», — заявил Ташуев в интервью Tribuna.by. 0