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    Ряд клубов АПЛ выступает за полную переигровку сезона

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    Некоторые клубы АПЛ выступают за немедленную остановку английского чемпионата и его переигровку в будущем, сообщает The Athletic.

    Пеп Гвардиола
    Пеп Гвардиола

    Несмотря на то, что на прошлой неделе представители всех клубов согласились доиграть сезон, сейчас мнение некоторых участников переговоров изменилось.

    Некоторые клубы считают, что сезон должен быть переигран, несмотря на последствия. Также есть мнение, что играть при пустых трибунах во время пика пандемии коронавируса — неверно с этической точки зрения.

    Для того чтобы принять какое-либо решение о продолжении или переигровке сезона в АПЛ, нужны голоса 14 клубов из 20.

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