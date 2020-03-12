ЦСКА пустит на игры с «Уфой» и «Зенитом» только владельцев абонементов

Московский ЦСКА допустит на два ближайших домашних матча чемпионата России по футболу с «Уфой» и «Зенитом» только владельцев абонементов.

Об этом армейский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на проведение в столице массовых мероприятий с участием более пяти тысяч человек.

«В связи с этим ПФК ЦСКА было принято решение о следующем порядке проведения матчей против "Уфы" (15 марта) и "Зенита" (22 марта). На матчи будут допущены только владельцы абонементов.

При этом в связи с ограничением в 5000 участников мероприятия не все владельцы абонементов смогут посетить оба матча. Они будут поделены на две группы: владельцы абонементов в четные и нечетные сектора. Путем жеребьевки, которая пройдет в прямом эфире на официальном клубном канале в YouTube, будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов в четные сектора, а на какой — в нечетные.

Жеребьевка, которую проведет Василий Березуцкий, состоится 12 марта в 16:00 мск. Владельцы абонементов "Верю в команду" смогут посетить оба матча. Владельцы абонементов в центральные сектора будут размещены на нижнем ярусе трибуны С.

Доступ болельщиков по разовым билетам осуществляться не будет. О порядке возврата билетов сообщим дополнительно.

Приносим вам искренние извинения за предоставленные неудобства и надеемся на ваше понимание в связи с возникшей форс-мажорной ситуацией», — говорится в сообщении. 0